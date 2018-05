Muž utíkal před prasetem. Policie si myslela, že je opilý

Když v Ohiu volal muž na policii s tím, že ho pronásleduje prase a on neví, co má dělat, mysleli si na stanici, že je dotyčný v opilém stavu. Poté, co ho dohledali, ale zjistili, že je zcela střízlivý a opravdu je pronásledován prasetem, uvedl server The Independent.

Policisté z ohijského městečka North Ridgeville zažili kuriózní akci v sobotu v 5.30 ráno. "Noční hlídka zareagovala na telefonát opilého muže, který odcházel z baru domů v 5.26 ráno. Byl opilý natolik, že zavolal policii, protože měl halucinace," byl první dojem policistů, kteří o tom informovali na svém Facebooku.

"Po příchodu ale hlídka našla zcela střízlivého muže, který šel domů na východ od centra poblíž stanice Amtrak a nikoliv od baru. A opravdu byl pronásledován prasetem. Ano, prasetem. Strážníku Kuduzovičovi se nakonec podařilo spor muže s prasetem (dá-li se to tak nazvat) urovnat a zvíře zpacifikovat. To se později vrátilo na chovatelskou stanici ke svému původnímu majiteli," stálo dále v prohlášení.

Ačkoliv jde o bizarní případ, v North Ridgeville už před dvěma lety řešili podobnou situaci. Tehdy policie musela odchytit klokana jménem Foster, který utekl ze své ohrady. "Dostáváme hodně telefonátů o útěku zvířat. Většinou jde o psy, sem tam o koně. Jednou jsem měl případ prasátka, které se motalo v záhonu rodinného domku," okomentoval příspěvek jeden z policejních strážníků v oblasti.