Na Floridě našli podzemní tunel, který měl vést až do banky

Pracovníci veřejných služeb ve městě Pembroke Pines na Floridě narazili v úterý večer na úzký tunel vykopaný v podzemí, který nakonec podle vyšetřovatelů FBI mohl vést až do nedaleké banky. Zprávu přinesl server CNN.

V tunelu o délce zhruba 45 metrů vedl napájecí kabel k malému generátoru. "Průměr je přibližně 60 až 90 centimetrů. Je velmi malý a klaustrofobní," komentoval netradiční nález speciální agent FBI Michael D. Leverock.

Vchod do tunelu se nacházel v zalesněné nepříliš rušné oblasti přes ulici od obchodního centra, kde banka sídlí. Nebyl však dostatečně prohlouben, aby dosáhl až do jejích vnitřních prostor. FBI zatím žádná zatčení neprovedla, nicméně celý případ vyšetřuje jako pokus o loupež. "Mířili směrem k bankomatu. Pochybuji, že to dělali z jiného důvodu," myslí si Leverock.

Celé to zní jako scéna z nějakého filmu. Tunel přichystaný k "dokonalé loupeži". "Rád bych řekl, že jsem něco takového viděl v nějakém filmu, ale ta díra je až tak moc malá, že je svým způsobem unikátní. Ten, kdo tohle udělal, se stísněných míst rozhodně nebojí," dodal agent FBI.

Workers continue to dig next to the Chase Bank on S Flamingo Rd and Pines Blvd. where an underground tunnel was found. FBI has yet to give details but we've seen muddy boots, a generator, a stool, and a rake, pulled from the hole @nbc6 pic.twitter.com/wB7ib8hFIv