Na stranu demonstrantů se postavila řada amerických firem

Černoši zabití rukama policistů nebyli dlouhá léta tématem, ke kterému by se vyjadřovaly velké americké firmy. Tentokrát je ale něco jinak: smrt George Floyda, která rozpoutala masivní vlnu demonstrací, veřejností otřásla natolik, že ani korporátní prostředí nemohlo zůstat stranou. Na sociálních sítích přišla slova podpory pro protestující třeba od firem Nike, General Motors, L'Oréal či Disney, v řadě případů jde ale podle odborníků spíše o kalkul a snahu neztratit zákazníky, napsal server BBC.

Reakce velkých firem na brutální zásah policistů proti Floydovi se na internetu začaly ve velkém objevovat koncem května. Například Nike na sociální sítě poslala příspěvek, který byl variací na její známý reklamní slogan Just Do It (Jdi do toho) a napsala: "Pro jednou to nedělejte. Nepředstírejte, že ten problém v Americe neexistuje." "Stojíme solidárně na straně boje proti rasismu a násilí," uvedla platforma YouTube. "Sledujeme vás a jsme s vámi," přidala se kosmetická společnost Glossier.

Na stranu demonstrantů se přidaly dokonce i ty firmy, které zasáhlo rabování, ve které se některé protesty zvrhly. "Majetek nahradit lze, lidské životy nikoli," napsal na instagramu módní návrhář Marc Jacobs.

Pro aktivisty, kteří v USA bojují proti rasismu, je postoj firem nečekanou a vítanou změnou. "Tohle je důležité. Ještě před pěti lety by korporace větu, že na životech černochů záleží, nevypustily ani za miliardu dolarů," odkazuje Jade Magnus Ogunnaikeová z organizace Color of Change na slogan Black Lives Matter (Na životech černochů záleží), který protesty proti policejní brutalitě vůči černochům doprovází.

Slova podpory z firemního prostředí ale spoustu lidí spíše rozladily, protože je považují za pokrytectví a prostou známku toho, že firmy jen dělají to, co je pro ně v daný moment výhodné. Například na zprávu kosmetického gigantu L'Oreal, že "stojí za to se ozvat", okamžitě kriticky zareagovala britská modelka Munroe Bergdorfová, kterou v roce 2017 firma vyřadila ze své kampaně poté, co na sociálních sítích psala o nadvládě bělošské rasy.

"Jsem tak naštvaná. Proč nepodpořili mě, když jsem se ozvala?" napsala transgender modelka na instagramu. Pobouřenou reakci si vysloužilo i vedení ligy amerického fotbalu (NFL), které vyzvalo k akci, což poté režisérka Ava DuVernayová nazvala "nanejvýš tupým a pokryteckým" vyjádřením s připomínkou toho, jak se liga ještě před pár lety chovala k hráčům. Proti sociálnímu bezpráví a policejní brutalitě začal v roce 2016 při zápasech protestovat Colin Kaepernick z týmu San Francisco 49ers, který poté v lize nenašel dalšího zaměstnavatele.



Je to nutnost

Velké firmy stále nemají chuť zaplétat se do jakýchkoli kontroverzí, ale nynější demonstrace jsou tak rozsáhlé, že vyjádřit se k nim je už téměř nutnost. Dwayna Hayleyová z PR firmy Porter Novelli, která radí například značkám Pepsi či McDonald's, tvrdí, že jde o strategický krok. "Stojí za tím úvaha, že pokud nezohledníme potřeby zákazníků, ztratíme podíl na trhu," říká.

Některé společnosti bojují i o to, aby jejich pověst neutrpěla mezi vlastními zaměstnanci a uchazeči o práci, a čím více konkurentů jde s kůží na trh, tím větší riziko představuje rozhodnutí držet se stranou. "V tuto chvíli je nebezpečnější mlčet než se vyjádřit," domnívá se profesor Brayden King z Northwestern University.

Podnikatelský sektor si uvědomuje, že slova musejí provázet i činy, a tak několik společností už avizovalo finanční dary například pro asociaci NAACP bojující za práva nebělošského obyvatelstva. Ale ani tyhle závazky zatím nic nemění na tom, že firmy stále hrají spíše na jistotu a nechtějí se pouštět třeba do kritiky prezidenta Donalda Trumpa, myslí si profesor managementu Steve Callander z obchodní školy Stanford Graduate School of Business.

Podle Ogunnaikeové bude potřeba pracovat na tom, aby nový postoj ve vedení velkých firem přinesl nějaké reálné změny. Může to být třeba změna pracovních podmínek pro černošské zaměstnance nebo tlak na lepší práci policie. "Veřejná vyjádření firem jsme tu měli už dřív. Ale vzhledem k tomu, že protesty pokračují, je důležité, aby korporace nezůstaly jen u slov," dodává.