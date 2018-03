Nástroj pro Trumpovu kampaň. Firma zneužila miliony účtů

Britská firma Cambridge Analytica využívala privátní informace z víc než 50 milionů facebookových účtů při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa v roce 2016. Oznámil to list The New York Times. Podle expertů jde o jeden z největších útoků na soukromí uživatelů facebooku.

Cambridgeská společnost podle agentury Reuters v roce 2014 vyvíjela počítačový program, který měl pomoci předpovědět preference voličů a ovlivnit jejich rozhodování. Firma přitom čerpala z privátních dat bez povolení uživatelů. Systém měl utvářet profil voličů a podle něj řídit distribuci personalizované politické reklamy.

Napadeny a zneužity byly podle The New York Times facebookové profily třetiny severoamerických uživatelů této sítě, což je zhruba čtvrtina Američanů s volebním právem. Projekt novinářům prozradil zaměstnanec Cambridge Analytica Christopher Wylie. "Využili jsme facebooku ke zpracování milionů uživatelských profilů. A vyvinuli jsme modely s využitím dat, podle nichž bylo možné zacílit. To byl základ fungování celé firmy," prohlásil Wylie.

Společnost Facebook oznámila, že s firmou Cambridge Analytica ukončuje spolupráci. Samotná firma na webu uvedla, že volebnímu štábu Donalda Trumpa poskytla poradenské služby, "které mu pomohly vyhrát souboj o Bílý dům". Generální prokurátorka amerického státu Massachusetts Maura Healeyová podle agentury AP zahájila vyšetřování jak společnosti Cambridge Analytica, tak sociální sítě facebook.