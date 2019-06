Několik desítek milionů lidí bez elektrického proudu

Dva jihoamerické státy, Argentinu a Uruguay, v neděli postihl rozsáhlý výpadek elektřiny a země se ocitly bez dodávek elektrického proudu. Oznámila to argentinská energetická společnost Edesur. Podle listu The New York Times (NYT) lidé na sociálních sítích hovoří o podobných problémech i v částech Brazílie, Paraguaye a Chile. Úřady zatím neupřesnily, kolik lidí výpadek postihl, média uvádějí, že jde o několik desítek milionů.

Firma Edesur před osmou hodinou ráno místního času (asi 13:00 SELČ) oznámila na twitteru, že "masivní selhání elektrického systému zanechalo celou Argentinu a Uruguay bez elektrické energie". Nic podobného se dosud nestalo, dodala. Výpadek se tak podle některých odhadů dotknul zhruba 48 milionů lidí žijících v obou jihoamerických zemích.

Úředník na argentinském ministerstvu energetiky listu NYT sdělil, že přesný rozsah tohoto problému není znám. Úplně jasná zatím není ani příčina výpadku. Ministerstvo energetiky podle webu argentinského listu Clarín nicméně naznačilo, že problém zřejmě způsobily bouře na pobřeží, které nejprve zastavily přenos proudu dálkovým vedením Yacyretá - Salto Grande.

Výpadek proudu působí potíže v telekomunikacích a v dopravě, nefungují vlaky ani podzemní dráhy. Na řadě míst kvůli tomu zůstaly zavřené školy a úřady. Určitý dopad by událost mohla mít také na regionální volby, které se konají v několika částech Argentiny, upozornila televize Sky.

Některá volební střediska byla otevřena později. Na sociálních sítích jsou vidět snímky, jak si lidé vzájemně svítí na volební urny mobilními telefony.

Argentinský server Infobae napsal, že web státního energetického úřadu, který má hlásit výpadky proudu v reálném čase, nefunguje.

Argentinský ministr energetiky Gustavo Lopetegui podle severu BBC uvedl, že v některých oblastech se dodávky postupně obnovují, ale celkové obnovení si vyžádá několik hodin. Ministr civilní obrany Daniel Russo televizi Todo Noticias řekl, že obnova dodávek by podle energetiků měla trvat šest až osm hodin.

Kolem poledne místního času už distributoři energie v Argentině, Uruguayi a Paraguayi hlásili opětné zásobení elektřinou přinejmenším větších částí některých velkých měst, včetně Montevidea a Buenos Aires.