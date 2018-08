Nezastavíte nás! vzkazují aktivistky bojující za legální interrupci

Senátoři v Argentině ve čtvrtek odmítli zákon, který by ženám umožnil podstoupit interrupci na vlastní žádost až do 14. týdne těhotenství. O tématu debatovali více než 15 hodin, nakonec hlasovalo proti zákonu 38 senátorů, 31 jich bylo pro. Ženské aktivistky se ale nevzdávají a jejich cílem je další hlasování hned v příštím roce. Informoval o tom server The Independent.

"Ženské hnutí je nezastavitelné. Už není cesty zpět. Aktivistky za ženská práva budou pokračovat ve své mobilizaci a ti, kteří je odmítnou poslouchat, za to zaplatí svou politickou kariérou," řekla rázně Jessie Clydeová, ředitelka z hnutí International Women's Health Coalition.

V Argentině je interrupce povolena jen v případech znásilnění nebo špatného zdravotního stavu nastávající matky. Tisíce žen, převážně chudých, v zemi podstupuje nelegální, nebezpečné interrupce. Podle aktivistů zemřelo od roku 1983 na tyto pokoutní potraty 3030 žen.

A přesně za ženy s tímto osudem aktivistická hnutí bojují. "Tohle bylo hlasování proti chudým ženám, proti ženám z venkova. Ženy z bohatých vrstev si mohou vždy interrupci zaplatit. Pro bohaté ženy z Buenos Aires a z dalších měst se v podstatě nic nemění, ale pro chudé ženy je tohle rozhodnutí devastující," tvrdí Clydeová.

Magdalena Odardaová, senátorka z provincie Rio Negro prohlásila, že hlasování rozhoduje především o tom, aby ženy už nemusely prožívat nehumánní situaci: "Nerozhodujeme o tom, jestli říct interrupci ano, nebo ne. Rozhodujeme o legální interrupci v nemocnici, nebo o ilegální interrupci někde jinde, kde je žena vystavena ponižující situaci - opravdovému týrání."

Podle Clydeové jsou ženy z výsledků hlasování v Senátu zklamány. "Jsou si jisté, že ke změně dojde spíše dříve než později. Senát možná podceňuje sílu ženského hnutí, ale tenhle boj ještě není u konce," uvedla s tím, že hnutí cílí na to, aby se v zemi znovu hlasovalo už příští rok. Díky těsnému rozhodnutí se minimálně bude dál na tohle téma debatovat, potvrdila řada politiků.