Nová newyorská prokurátorka se chystá na Trumpa a jeho rodinu

Budoucí generální prokurátorka amerického státu New York Letitia Jamesová po nástupu do úřadu zahájí rozsáhlé vyšetřování aktivit prezidenta Donalda Trumpa, jeho rodiny a všech jeho spolupracovníků. První Afroameričanka v nejvyšší justiční funkci čtvrtého nejlidnatějšího státu USA, která se svých povinností ujme v lednu, to řekla v rozhovoru pro televizi NBC.

"Využijeme všech právních nástrojů, abychom prošetřili činnost prezidenta Trumpa a jeho obchodní transakce, stejně jako činnost jeho rodiny," řekla šedesátiletá Jamesová, která byla do funkce zvolena ve volbách letos v listopadu.

Jmenovitě budou prokurátorku zajímat údajné daňové machinace, na nichž se měl Trump v roce 1990 podílet s cílem rozmnožit velikost rodinného majetku. O podezření letos v říjnu informoval list The New York Times. Jamesová se rovněž zaměří na schůzku v newyorské Trump Tower v červnu 2016, na níž se Donald Trump mladší sešel s ruskou právničkou Nataljou Veselnickou, aby získal kompromitující informace o Hillary Clintonové, protikandidátce svého otce v prezidentských volbách.

Newyorská prokuratura pod vedením Jamesové bude rovněž zkoumat oprávněnost státních dotací pro Trumpovy firmy. Bude se zajímat, zda prezident neporušuje ústavní omezení týkající se přijímání darů a finančních plateb od zahraničních státníků, a prověří také činnost Trumpovy dobročinné nadace Donald J. Trump Foundation.

Nejmocnější prokurátorka v zemi

Funkce generálního prokurátora, který je zároveň ministrem spravedlnosti, je v amerických státech volená a kandidáty navrhují politické strany. Jamesovou do funkce navrhli demokraté, kteří jsou v tvrdé opozici vůči Trumpovi jak na federální úrovni, tak i v jednotlivých státech Unie.

Jamesová je oprávněna prověřovat zákonnost činnosti prezidenta vzhledem k tomu, že stát New York je sídlem společnosti Trump Organization, která zastřešuje prezidentův rozsáhlý realitní byznys. Ve státě je rovněž sídlo Trumpova volebního štábu a odehrály se tam všechny hlavní události, které prověřuje zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller pátrající po ruském vlivu na americké prezidentské volby.

Jamesová se podle televize NBC vzhledem k těmto okolnostem stane jedním z nejviditelnějších a nejmocnějších prokurátorů v zemi. "Zaměřím se na Donalda Trumpa a prozkoumám veškerá porušování zákonů, což se nedá srovnat s ničím, co jsem v kariéře prožila," řekla Jamesové americké televizi.

