Novináři se při protestech v USA stali terči útoků

Při protestech proti rasismu ve Spojených státech po zabití neozbrojeného černocha George Floyda policistou v Minneapolisu byly terči nasazení donucovacích prostředků desítky novinářů. Hlášeny byly i případy, kdy novináře napadli sami protestující, napsal server BBC. Americký Výbor na ochranu novinářů (CPJ) uvedl, že jde o nepřijatelný pokus o zastrašování reportérů.

Novináři, kteří byli zasaženi slzným plynem, gumovými projektily nebo pepřovým sprejem, v mnoha případech vypověděli, že se jim újma stala přes to, že byli jasně označeni jako zástupci tisku.

Jako první přitáhl světovou pozornost k postupu bezpečnostních složek vůči novinářům v Minneapolisu páteční případ zadržení štábu zpravodajské televize CNN během přímého vstupu.

Novináři v amerických městech zpravodajsky pokrývají místy násilné protesty, ve které přerostl hněv lidí po Floydově smrti. Během víkendu byly na sociálních sítích hlášeny z celých Spojených států desítky útoků na novináře a mediální štáby.

Americká nezisková organizace US Press Freedom Tracker vyšetřuje více než stovku případů "porušení svobody tisku" při protestech během posledních tří dnů. Ve zhruba 90 případech šlo přímo o útoky.

Navzdory jasnému označení jako zástupce tisku

V sobotu v noci byli gumovými projektily postřeleni dva členové televizního štábu agentury Reuters, když policie rozháněla protestující porušující zákaz vycházení po 20.00 v Minneapolisu. "Policista, kterého jsem natáčel, obrátil pušku na gumové projektily přímo na mě," postěžoval si kameraman Julio-Cesar Chavez. Policie v Minneapolisu případ nekomentovala, ačkoli jí byly poskytnuty videozáběry ze zásahu.

Ve Washingtonu poblíž Bílého domu příslušník pořádkových sil v neděli večer vrazil svým štítem do kameramana BBC. Kameraman byl "jasně identifikovatelný jako zástupce médií", uvedl šéf americké pobočky BBC Paul Danahar. "Tým uposlechl všech pokynů policie, když pokrýval protesty před Bílým domem. Útok se odehrál dokonce před vyhlášením zákazu vycházení a stal se bez varování nebo vyprovokování," ujišťuje Danahar.

Rovněž v neděli v kalifornském Long Beach rozhlasový reportér Adolfo Guzman-Lopez hlásil, že ho policista postřelil gumovým projektilem do krku. Šéf městské policie novinářům v pondělí řekl, že chce událost prošetřit. "Nechci, aby kdokoli z médií přicházel ke zraněním," podotkl policejní šéf citovaný BBC.

BBC uvádí několik dalších případů útoků gumovými projektily či pepřovým sprejem v Minneapolisu nebo Louisville. Štáb televize Fox News byl v pátek napaden i davem maskovaných protestujících poblíž Bílého domu. "To je to nejděsivější, co jsem zažil, od doby, kdy mě strhl dav, který se na nás obrátil na náměstí Tahrír (v egyptské metropoli Káhiře)," řekl zkušený reportér Fox News Leland Vittert.

Omluvy i útoky od politických špiček

Minnesotský guvernér Tim Walz se v neděli omluvil novinářům, kteří byli v jeho státě při protestech zadrženi. "Chci ještě jednou vyjádřit svou nejhlubší omluvu novinářům, kteří se znovu ocitli uprostřed této situace a kteří byli nedopatřením, ale přesto zadrženi - jim osobně a zpravodajským organizacím a novinářům všude," řekl guvernér. Americký prezident Donald Trump však nadále na média útočí, poznamenala BBC.

Některé organizace na obranu svobody tisku útoky odsoudily. "Četné cílené útoky pořádkových složek, jimž během uplynulých dvou nocí čelili novináři přinášející zprávy o protestech v celé zemi, jsou jednak odsouzeníhodné, jednak jde o jasné porušení prvního dodatku (americké ústavy o svobodě slova a tisku)," upozornila washingtonská nezisková organizace hájící svobodu tisku The Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP).