O osudu tokijské olympiády by měla rozhodnout věda, uvedl Biden

Rozhodnutí o tom, zda se v létě budou moci konat olympijské i paralympijské hry, musí být založeno na vědeckých poznatcích. Prohlásil to americký prezident Joe Biden, jehož v pondělí citovala japonská tisková agentura Kjódó. Tokijská olympiáda byla už loni kvůli koronaviru odložena na letošek. Britský list The Times v lednu napsal, že japonská vláda neveřejně hovoří o zrušení i letošního termínu a začíná zvažovat, že se japonská metropole bude ucházet o první neobsazený termín v roce 2032. Tokio ale tuto informaci popřelo.

Biden v rozhovoru s americkou rozhlasovou stanicí Westwood One řekl, že japonský premiér Jošihide Suga "usiluje o to, aby se mohly olympijské hry konat a byly bezpečné". "Myslím, že rozhodnutí, zda se to může, nebo nemůže v bezpečí konat, by se mělo opřít o vědu. Modlím se, aby to bylo možné," řekl Biden.

Vyjádřil sounáležitost se sportovci, kteří se na olympiádu připravují. "Představte si ty olympioniky, kteří čtyři roky tvrdě trénují. Čtyři roky kvůli jedné příležitosti a o tu příležitost jsou náhle připraveni. Soucítím s nimi, ale musí se rozhodnout v souladu s vědou," řekl prezident.

"Naše administrativa uznává vůdčí roli vědy a doufám, že zbytek světa také. Doufám, že se bude moci soutěžit, že to bude možné, ale uvidíme," dodal prezident.

List The Japan Times citoval jednoho z japonských organizátorů olympiády, který v lednu řekl, že osud té letošní závisí na podpoře USA a jejich nového prezidenta. "Pan Biden řeší těžkou situaci kolem koronaviru. Bude pro nás povzbuzením, pokud promluví ve prospěch konání olympiády," řekl Harujuki Takahaši. "Je to na Spojených státech. Nerad to říkám, ale Thomas Bach (předseda Mezinárodního olympijského výboru - MOV) a MOV nejsou jediní, kdo budou o těchto hrách rozhodovat. Nemají náležitou vůdcovskou pozici," dodal Takahaši. Bach ale řekl, že spekulace o novém ohrožení her ničemu nepomáhají. Očekává se, že MOV v únoru zveřejní možné scénáře her.

Z USA na olympijské hry jezdí nejpočetnější skupina sportovců a USA také poskytují MOV nejvýnosnější televizní kontrakty.