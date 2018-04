"Obnažení studenti". Průhledné batohy jim berou soukromí

Studenti floridské střední školy, kteří po únorovém útoku střelce začali tento týden povinně nosit průhledné batohy, protestují proti omezování svého soukromí. Zatímco podle některých nová výbava zvýší riziko krádeží, další tvrdí, že pronesení zbraně do školy stejně nezabrání. Informovala o tom televize NBC News."Můj nový batoh je skoro tak průhledný jako agenda NRA (Národní asociace majitelů zbraní). Teď se cítím tak bezpečně," napsala ironicky na Twitteru studentka prvního ročníku Lauren Hoggová, podle níž by se politici ovlivňovaní zmíněnou lobby měli pustit do zpřísnění zbraňových zákonů, místo aby se "ze škol stávaly věznice".

Pořízení zhruba 3000 průhledných batohů bylo jednou z reakcí na masakr, při němž vyloučený student postřílel na škole v Parklandu 17 lidí. U vchodů umístila škola bezpečnostní rámy a žáci musejí ve škole nepřetržitě nosit identifikační značku.

Opatření přijalo vedení školy během jarních prázdnin, po nichž se studenti vrátili do lavic tento týden a ihned zaplavili sociální sítě kritickými reakcemi.

Řada z nich si začala batohy zdobit protestními nápisy, někteří se označili za vězně. Jedna ze studentek vyfotila nový batoh opatřený cenovkou 1,05 dolaru (21 korun) a připsala poznámku: "Tento batoh je zřejmě cennější než můj život."

Parklandští studenti stojí v čele celonárodních protestních aktivit mladých lidí, kteří požadují zpřísnění pravidel pro prodej střelných zbraní, případně úplný zákaz prodeje útočných zbraní. NRA odmítá jakékoli podobné úpravy a v Kongresu se zatím shoda na podstatnější změně zákona nerýsuje.

Studentům vadí i fakt, že kvůli průhledným batohům může kdokoli vidět například to, jaké hygienické potřeby či léky používají. Jeden z mladíků pojal protest s humorem a napěchoval si batoh menstruačními tampony.

"Velikosti, ceny...Právě se dozvídám úplně nové věci o ženském zdraví. Tyhle věci jsou drahé. Musí být přijata opatření, aby byly tyto produkty dostupnější," napsal na Twitteru Cameron Kasky, který je znám jako jeden z vůdců studentských protestů a promlouval na velké demonstraci ve Washingtonu.