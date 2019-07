Odsuzoval LGBTQ komunitu. Teď se omluvil, už není křesťanem

Bývalý pastor Joshua Harris, který napsal křesťanský bestseller I Kissed Dating Goodbye pojednávající o tradičních vztazích a manželství, oznámil, že se rozvedl, a že už nadále není křesťanem. Zároveň se omluvil komunitě LGBTQ, že osobně odporoval jejím právům. Zprávu přinesl server CNN.

Harrisova kniha I Kissed Dating Goodbye, již vydal před 22 lety, se stala jedním ze základů učení pro mladé křesťany a na světě se jí prodalo přes milion kusů. V knize psal autor o důležitosti manželství, odepírání sexu před uzavřením sňatku a proti homosexualitě. Nyní své dílo označuje za bigotní a tvrdí, že si od té doby "prošel masivním posunem, co se týče víry v Ježíše".

Bývalý protestantský duchovní se se svými novinkami svěřil na svém instagramu. Minulý týden informoval o tom, že se po 21 letech manželství rozvedl. Nyní sdělil, že už není křesťanem. "Podle všech měřítek, které pro definování křesťana mám, mohu říct, že nejsem křesťan. Mnoho lidí mi může říct, že existuje celá řada jiných možností, jak praktikovat víru, a já chci tomu zůstat otevřený, ale teď takhle nesmýšlím," řekl Harris.

"Mí křesťanští přátelé, jsem vám za vaše modlitby vděčný. Neberte si to osobně, pokud vám hned neodpovím. K vašemu smutku se nemohu přidat. Nevnímám to jako negativní okamžik. Cítím se naživu a pociťuji naději," doplnil.

Harris se ve svém obsáhlém příspěvku omluvil také komunitě LGBTQ. "Je mi líto názorů, které jsem jako pastor ve svých knihách ohledně sexuality učil. Lituji, že jsem stál proti manželské rovnosti, že jsem vám nepřiřkl vaše místo v církvi, a že moje psaní přispělo ke kultuře vyloučení a bigoterie. Doufám, že mi opustíte," vzkázal.

"Chtíč je problém. A Bůh ho nesnáší. Měli byste také," psal ve své knize, v níž přesvědčoval malé lidi, aby před manželstvím dodržovali celibát. V posledních dvou letech se však od svých myšlenek napsaných v roce 1997 distancoval. Veřejně to dal najevo například během konference TEDx Talk, kde měl svou přednášku s názvem Strong Enough to be Wrong (Dostatečně silný na to udělat chybu).