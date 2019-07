Ostrov Maui zachvátil požár. Tisíce lidí opustily své domovy

Lesní požár na havajském ostrově Maui ve Spojených státech přiměl několik tisíc lidí opustit domovy a vedl také k přesměrování některých letů. V pátek o tom informovala agentura Reuters s tím, že plameny ve čtvrtek zachvátily přes 12 kilometrů čtverečních.

"S požárem tuto noc bojovat nemůžeme," prohlásil Mike Victorino, který stojí v čele ostrova. Vysvětlil, že pro hasiče by bylo příliš nebezpečné během noci plameny likvidovat, proto budou požár do rozednění jen pozorovat. V pátek dopoledne SELČ na Havaji, kterou od Česka dělí 12 hodin, začínala noc.

Americká Národní meteorologická služba (NWS) na twitteru zveřejnila satelitní snímek, na kterém je patrný kouř z požáru.

High resolution imagery from GOES-17 is showing smoke associated with a fire in Maui's central valley this afternoon. #hiwx pic.twitter.com/q4yYY8AWEz