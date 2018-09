Paraguay vrací své velvyslanectví z Jeruzaléma do Tel Avivu

Paraguay vrátí své velvyslanectví v Izraeli zpět do Tel Avivu. Oznámil to ve středu paraguayský ministr zahraničí Luis Alberto Castiglioni. Izrael na to reagoval odvoláním svého velvyslance z Paraguaye ke konzultacím a uzavřením svého zastupitelského úřadu.

Paraguay letos jako třetí země po USA a Guatemale přestěhovala velvyslanectví do Jeruzaléma. Americký prezident Donald Trump uznal koncem loňského roku Jeruzalém za hlavní město Izraele.

Izrael Paraguay za její původní rozhodnutí ocenil, v Paraguayi ale tento krok vyvolal kritiku. Kvůli nedořešenému statusu Jeruzaléma má většina států velvyslanectví v Tel Avivu.

"Paraguay chce přispět k dosažení spravedlivého a trvalého míru na Blízkém východě," zdůvodnil Castiglioni nový postup Asunciónu. Izraelské ministerstvo zahraničí oznámilo, že posuzuje rozhodnutí Paraguaye "velmi kriticky" a že to "zastíní bilaterální vztahy".

Přesunu úřadu do Jeruzaléma byl v květnu přítomen tehdejší prezident Horacio Cartes. Zastupitelství přesídlilo do areálu technického parku Malcha, kde sídlí také zastupitelství Guatemaly.

Rozhodnutí Washingtonu uznat Jeruzalém za hlavní město je v rozporu s předpokladem, že o konečném statusu města se rozhodne při vyjednávání s Palestinci. Palestinský vůdce Mahmúd Abbás vyzval při své letošní návštěvě Venezuely latinskoamerické země, aby nenásledovaly Spojené státy, a o východním Jeruzalému mluvil jako o hlavním městě Palestiny. Izrael východní část města obsadil za války v roce 1967 a později celý Jeruzalém sjednotil a označil za své hlavní město. Většina světa ale toto rozhodnutí neuznává. Český prezident Miloš Zeman je přesunu zastupitelství do Jeruzaléma nakloněn.

Paraguayská média uvádějí, že přestěhování velvyslanectví do Jeruzaléma vyvolalo v zemi kritiku a že rozhodnutí znovu přehodnotí administrativa současného prezidenta Maria Abdo Beníteze, který složil přísahu v srpnu.