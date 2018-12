Podepsáno. Američané se stáhnou ze Sýrie

Rozkaz ke stažení amerických sil ze Sýrie byl již podepsán. Potvrdil to bez uvedení podrobností mluvčí Pentagonu, oznámila v neděli agentura AFP. Očekává se, že stahování začne během příštích týdnů a patrně několik týdnů také potrvá. Ruská agentura TASS poznamenala, že podle amerických představitelů by stažení ze Sýrie mělo trvat 60 až 100 dnů.

Rozkaz podle zdrojů americké televize CNN podepsal odcházející ministr obrany James Mattis a stanoví, jak, kdy a odkud se Američané budou stahovat. Zdroje se ale zdržely podrobností. Amerických vojáků je v Sýrii podle CNN asi 2600.

Stažení amerických sil ze Sýrie oznámil prezident Donald Trump ve středu 19. prosince s odůvodněním, že Islámský stát je tam už poražen. To podle CNN pro Mattise představovalo poslední pomyslnou kapku k odstoupení. Mattise ve funkci nahradí již od začátku roku jeho dosavadní náměstek Patrick Shanahan.

Trumpovo rozhodnutí o stažení ze Sýrie šokovalo i některé americké zákonodárce a spojence. Mnozí ho označili za zradu syrských Kurdů. Francie v reakci na Trumpovo rozhodnutí uvedla, že hodlá v Sýrii vojensky působit i nadále a že Islámský stát byl sice oslaben, ale že je v Sýrii stále přítomen. "Velmi hluboce lituji rozhodnutí (Spojených států) ohledně Sýrie," uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. "Být spojenci znamená bojovat bok po boku," dodal.

V neděli Trump oznámil, že o celé situaci hovořil s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Jak uvedl, měl s Erdoganem "dlouhý a produktivní" telefonát, ve kterém diskutovali mimo jiné o "pomalém a vysoce koordinovaném" stahování amerických jednotek ze Sýrie. Následně americký prezident na twitteru dodal: "Turecký prezident Erdogan mi jasně řekl, že vymýtí cokoli zbylo z ISIS v Sýrii...a on je mužem, který to dokáže udělat plus Turecko je "hned za rohem". Naši vojáci jedou domů!"

Rozhodnutí o stažení ze Sýrie bude mít dopad na syrské Kurdy, které dosud Američané v Sýrii podporovali. Arabsko-syrská koalice, která bojovala proti organizaci Islámský stát (IS) za podpory USA, již minulý týden oznámila, že pokud v důsledku rozhodnutí USA turecká armáda zahájí ofenzivu proti syrským Kurdům, bude pro ně těžké udržet pod kontrolou vězně z Islámského státu. Je mezi nimi mnoho cizinců včetně bojovníků i jejich rodin.