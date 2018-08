Policie testuje drony, jimiž chce likvidovat plantáže s kokou

Kolumbijská policie testuje, zda s pomocí bezpilotních letounů může efektivně likvidovat plantáže s kokou, z níž se vyrábí kokain. Bezpilotní stroje postřikují plantáže defoliantem, který způsobuje opadávání listů rostlin. Napsal to americký list The Wall Street Journal (WSJ). Kolumbie je světovým lídrem v produkci kokainu, která je teď v zemi nejvyšší za posledních 20 let. Návyková látka odtud míří hlavně do Spojených států.

Kolumbijské úřady nasadily v posledních týdnech v departementu Nariňo na jihozápadě země deset bezpilotních letounů naložených herbicidy. Během prvního kola testování byly podle tamní policie zničeny desítky hektarů koky. Testování bezpilotních strojů by policie měla dokončit v lednu 2019, uvádí WSJ.

Leteckou likvidaci plantáží s kokou, které se podle amerických úřadů v letech 2012 až 2017 zvětšily o 160 procent, avizoval nově zvolený kolumbijský prezident Iván Dunque. Kolumbie dříve ničila kokové plantáže pomocí herbicidu glyfosátu, kterým z letadel nechala postřikovat rostliny v horských oblastech. Od programu nakonec upustila kvůli stížnosti farmářů a zdravotním problémům, které látka podle expertů způsobuje. Podle prezidenta by mohly bezpilotní stroje škody na okolní zemědělské produkci zmírnit.

S pomocí glyfosátu zmenšila Kolumbie ve spolupráci s USA plochu plantáží s kokou ze 190 202 hektarů v roce 2001 na 78 104 hektarů v roce 2012, uvádějí americké úřady. Po skončení programu se však jejich plocha znovu zvětšila.

Na předávkování kokainem loni zemřelo v USA zhruba 14 tisíc lidí, v roce 2014 jich bylo asi 5500. Washington i z těchto důvodů tlačí na Kolumbii, aby znovu přistoupila k důslednému postřikování polí s kokou.