Policistka si spletla domy, omylem zastřelila souseda

V americkém Dallasu v neděli zatkli policistku, která zastřelila svého souseda, když omylem vešla do jeho bytu v domnění, že je doma. Třicetiletá Amber Guygerová si již vyslechla obvinění ze zabití šestadvacetiletého Bothama Jeana.

Policistka Guygerová byla mimo službu, když se ve čtvrtek večer vracela do luxusního bytového domu jižně od dallaského centra. Když vešla do bytu, o němž se zprvu domnívala, že je její, spatřila v něm Jeana. V domnění, že se k ní vloupal, na něj začala střílet. Souseda zasáhla a on pak zraněním podlehl v nemocnici.

Střelkyně sama čin nahlásila na policii, která ji zprvu nechala na svobodě. To kritizovala rodina zabitého muže, podle níž se Guygerové dostalo mimořádného zacházení.

Další rozměr případ dostal i vzhledem k tomu, že policistka je běloška a zastřelený byl černoch původem z karibské oblasti. Několik případů zastřelení černochů bílým policistou v uplynulých letech v USA vyvolalo vlnu protestů a dalo vzniknout hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží).

Policistka byla krátce po svém zatčení propuštěna na kauci ve výši 300 tisíc dolarů (6,8 milionu korun).