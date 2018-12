Pravicoví aktivisté se v Ottawě střetli s podporovateli migrace

Desítky pravicových aktivistů, kteří nesouhlasí s tím, aby se Kanada připojila ke globálnímu paktu OSN o migraci, se v sobotu v metropoli Ottawě střetly s podporovateli migrace. Informovala o tom v neděli agentura AFP.

Před budovu parlamentu v Ottawě přišlo v sobotu v mrazivém počasí demonstrovat asi 200 členů krajně pravicových skupin, kteří provolávali "odmítněte migrační pakt". Na stejném místě se sešla také zhruba stovka příznivců migrace, kteří odpovídali "uprchlíci jsou vítáni, rasisté vraťte se domů".

Mezi oběma tábory se rozpoutaly potyčky a musela zasahovat pořádková policie. Jeden demonstrant byl zatčen.

Globální pakt o migraci má zlepšit mezinárodní řešení uprchlické problematiky, jeho cílem je podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí a obchodování s lidmi. Dohoda se zabývá mimo jiné tím, proč lidé migrují, jak migranty chránit, jak je v nových zemích integrovat nebo jak umožnit jejich návrat domů.

Nezávazná dohoda schválená v červenci všemi zeměmi OSN kromě Spojených států má být přijata na schůzce v Marrákeši v Maroku 10.-11. prosince. Připojit se k paktu odmítlo mimo jiné Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Rakousko, Izrael či Austrálie.

Man arrested during protest against UN migration pact on Parliament Hill https://t.co/liZi3VYp32 #ottnews #ottawa pic.twitter.com/6tx2LFk4ow