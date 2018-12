Přestřelka slov: spor o zeď na hranicích se vyhrocuje

Roztržku v názorech na budování zdi na hranici s Mexikem potvrdilo úterní setkání prezidenta USA Donalda Trumpa s šéfy parlamentních frakcí opozičních demokratů Nancy Pelosiovou a Chuckem Schumerem. Podle Pelosiové schůzka v Bílém domě, které byli přítomni novináři, atmosféru vyjednávání jen zhoršila.

Spor o financování zdi, která má zabránit přílivu migrantů do Spojených států, nabírá na obrátkách s blížícím se 21. prosincem, kdy by americké vládě mohl vyschnout provozní účet. Pokud by žádné další peníze nedostala, kabinet by se ocitl v potížích a přinejmenším zčásti by musel zastavit fungování některých vládních agentur.

Demokraté na posílení pohraniční infrastruktury nabízejí 1,3 miliardy dolarů (necelých 30 miliard korun), ale prezident žádá, aby v příštím finančním roce dostal na stavbu zdi pět miliard. Pokud se tak nestane, vláda nedostane své peníze a zeď prý může postavit armáda.

"Nebudeme-li mít bezpečné hranice, vláda fungovat nebude," shrnul Trump své stanovisko na dnešním jednání s Pelosiovou a Schumerem. "Říká se tomu transparentnost," komentoval upozornění Pelosiové, že roztržku sleduje prostřednictvím televizních kamer veřejnost.

Zeď bude podle prezidenta "tak jako tak" stát. Nedostane-li dost peněz, nebude prý mít jinou možnost, než znemožnit fungování vlády. "Budu pyšný, pokud zablokuji vládu kvůli bezpečnosti na hranicích," prohlásil prezident.

V Oválné pracovně Bílého domu, kde se Trump s oběma politiky sešel, se podle agentury Reuters odehrávaly zřídka vídané scény. Prezident se s Pelosiovou a Schumerem otevřeně hádal a vzrušený spor ukončil konstatováním, že své výhrůžky naplní. "Trump dal jasně najevo, že chce vládu potopit," řekl po setkání Schumer.

Podle amerických komentátorů není zřejmé, jak by prezident mohl splnit svůj plán vybudovat zeď s pomocí armády. V rozpočtu ministerstva obrany, který už byl schválen a podepsán, žádné peníze na stavbu zdi nejsou.

Navzájem si vyhrožují

Pokud američtí zákonodárci nevyčlení peníze na stavbu zdi na hranicích s Mexikem, je prezident Spojených států Donald Trump připraven obejít Kongres a bariéru vybudovat s pomocí armády. Před úterní schůzkou s vůdkyní demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiovou a šéfem demokratů v Senátu Chuckem Schumerem, se kterými bude mluvit o financování federální vlády a také o zdi, to Trump napsal na twitteru.

Z výstavby zdi, která zastaví migranty, kriminálníky a pašeráky drog, učinil Trump před prezidentskými volbami v roce 2016 ústřední slib. Na jeho splnění ale nedostal od Kongresu peníze, zákonodárci mu však poskytli finance na stavbu krátkých úseků či opravu těch stávajících.

V současné době Bílý dům s Kongresem vyjednává o financích, které federální vládě umožní fungovat. Čas na dohodu je do 21. prosince, poté vláda nebude mít peníze na svůj provoz a bude muset zavřít úřady, které nejsou nezbytné pro bezpečnost země. Trump k tomu uvedl, že je připraven nechat vládu bez peněz, pokud mu Kongres finance na zeď neschválí. Trump žádá pět miliard dolarů (téměř 114 miliard korun), Schumer ale souhlasí jen s částkou 1,6 miliardy dolarů (téměř 37 miliard korun).

Na twitteru prezident napsal, že se na setkání s Schumerem a Pelosiovou těší. Připomněl, že ještě v roce 2006 demokraté pro obdobnou bariéru, jakou navrhuje on, hlasovali. "Dnes už ale zabezpečení hranic nechtějí," dodal.

V sérii tweetů Trump poděkoval pohraničníkům, celníkům, vojsku a přistěhovalecké policii, která podle něj na jižní hranici odvádí fantastickou práci. Doplnil, že zeď ostrahu hranic zjednoduší a zlevní.