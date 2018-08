Propuštění spolupracovníka? Ruská kauza nehrála vliv

Prezident Spojených států Donald Trump na Twitteru popřel spekulace, že důvodem odchodu právního poradce Bílého domu Dona McGahna je vyšetřování ruské role v amerických volbách. Ruskou kauzu rozplétá zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, se kterým McGahn spolupracuje. Trump tvrdí, že McGahnovi povolil spolupráci s Muellerem, protože nic neskrývá. Práci vyšetřovatele ale prezident kritizuje a kauzu označuje za hon na čarodějnice.

Trump napsal, že zmanipulovaný hon na čarodějnice nehrál žádnou roli, pokud jde o jeho rozhodnutí o McGahnovi. "A to ani trochu," dodal prezident.

The Rigged Russia Witch Hunt did not come into play, even a little bit, with respect to my decision on Don McGahn!