První v USA. Oklahoma bude popravovat plynným dusíkem

Americký stát Oklahoma zřejmě brzy začne popravovat vězně odsouzené k trestu smrti plynným dusíkem. Použití látky však ještě musí být oficiálně schváleno. Uvedl to ve středu v prohlášení generální prokurátor státu Mike Hunter. V případě schválení rozhodnutí by se Oklahoma stala prvním státem v USA, který by trestance tímto plynem popravoval.

Plynný dusík bude v Oklahomě nejčastěji využívaná smrtící látka po schválení procedurálních opatření, uvedl Hunter. Jeho mluvčí odmítla odpovědět na otázku, kdy budou takové popravy zahájeny. Podle místního deníku The Oklahoman to však bude nejdříve koncem roku.

V Oklahomě nebyla vykonána poprava od roku 2015. Trest smrti byl ve státě pozastaven v důsledku několika pochybení při popravách, včetně jednoho případů, kdy se odsouzený podle svědků po vpravení smrtící injekce svíjel na lůžku bolestí.

V současné chvíli je v Oklahomě 16 vězňů, kteří byli odsouzeni k trestu smrti a proti rozhodnutí se už nemohou odvolat, uvedla Hunterova mluvčí.

Oklahoma se uchýlila k použití plynného dusíku poté, co se jí a dalším státům nepodařilo získat látky na výrobu smrtící injekce, protože dodavatelé nesouhlasili s použitím jejich produktů za tímto účelem.

Hunter v prohlášení uvedl, že podle zákona státu Oklahoma musí být popravy vykonány pomocí plynného dusíku, pokud není k dispozici smrtící injekce.

Dusík je bezbarvý plyn bez zápachu. Tvoří asi 78 procent vzduchu, ale při inhalaci bez kyslíku způsobuje smrt.

Oklahoma patří k 31 státům USA, které uplatňují trest smrti. Podle neziskové organizace Death Penalty Information Center, která popravy v USA monitoruje, je Oklahoma třetí v pořadí, co se týká počtu poprav v amerických státech. Od roku 1976, kdy byl v USA obnoven trest smrti, tam bylo popraveno 112 osob.