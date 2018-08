Prý neuměl létat. Kolem ukradeného letadla je plno otazníků

Muž, který na letišti v západoamerickém Seattlu ukradl dopravní letoun a následně s ním havaroval, měl plné letištní pověření k pohybu kolem letadel. S odvoláním na oznámení úřadů o tom informoval zpravodajský server BBC News. Devětadvacetiletý muž pracoval pro společnost Horizon Air tři roky jako pracovník pozemního provozu.

Incident se stal v pátek večer místního času (v sobotu brzy ráno SELČ). Armáda za letadlem vyslala stíhačky, stroj se ale po 90 minutách letu zřítil na ostrov Keton, na kterém žije asi 20 lidí. Muž, kterého americká média identifikovala jako Richarda Russella, havárii nepřežil. Nikdo jiný na palubě nebyl. Podle policie se jednalo o sebevraždu, motiv činu ale zůstává nejasný.

Russell při nástupu do práce na letišti úspěšně získal bezpečnostní prověrku a směl se tak pohybovat na zabezpečených místech kolem všech letadel, uvedly úřady. Pověření měl k navádění a tahání letadel po letištní ploše. Média dříve uvedla, že pracoval jako letištní mechanik.

Police nyní prověřuje, jak se Russellovi podařilo zmocnit se letounu na jednom z nejvytíženějších letištích v USA. Odpověď na tuto otázku by totiž podle listu The Seattle Times měla posílit bezpečnostní opatření na letišti nejen v Seattlu, ale i po celé zemi. Úřady mimo jiné prošetřují bezpečnostní postupy při kontrole zaměstnanců, kteří mají přístup k letadlům a na runwaye.

Nejasné je kromě motivu činu i to, jak se muži podařilo s letounem Q-400 vzlétnout a pilotovat ho. Podle aerolinek totiž neměl pilotní průkaz.

Video of the stolen Q400 out of @SeaTacAirport being chased by an F-15 pic.twitter.com/L2RhTJnpga