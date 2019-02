Republikáni si prosadili svou. Barra do funkce ministra schválili

Senát amerického Kongresu podle očekávání schválil zkušeného republikánského právníka Williama Barra do funkce ministra spravedlnosti a generálního prokurátora. Hlasovali pro něj republikánští senátoři, kteří mají v horní kongresové komoře většinu. Do funkce formálně nastoupí po přísaze do rukou prezidenta nebo viceprezidenta.

Osmašedesátiletý Barr byl ve funkci ministra spravedlnosti už ve vládě George Bushe staršího v letech 1991-1993. Předtím působil v Ústřední zpravodajské službě (CIA) a v aparátu bývalého prezidenta Ronalda Reagana, devět let vykonával privátní právní praxi. Je považován za rozhodného stoupence konzervativního výkladu práva a silných prezidentských pravomocí.

Schválením v Senátu se Barr stává důležitou figurou v pátrání po ruském vlivu na minulé prezidentské volby v USA. Bude dohlížet na činnost vyšetřovatele FBI Roberta Muellera, jehož tým se snaží ruský vliv rozkrýt. Demokratická opozice už několikrát dala najevo obavy, zda Barrova stranická příslušnost objektivitu Muellerova vyšetřování neovlivní. Sám Barr takovou možnost vylučuje.

Barr ve funkci nahradí Jeffa Sessionse, dlouholetého stoupence prezidenta Donalda Trumpa. Sessions loni z funkce musel odejít, když se hlavě státu znelíbil, protože se dohledu nad ruským vyšetřováním kvůli možnému střetu zájmů vzdal. Během vyšetřování ruského vlivu na volby totiž zamlčel opakovaný kontakt s ruským velvyslancem ve Washingtonu.