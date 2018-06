Řidič Uberu vyhodil ze svého auta lesbický pár, přišel o licenci

Nepříjemnou situaci si v New Yorku prožil lesbický pár, který se při své jízdě v Uberu políbil, což se nelíbilo řidiči vozidla. Ten na vzájemný projev lásky obou žen zareagoval tím, že je z auta vyhodil. Doplatil na to odebráním licence. Informoval o tom server The Telegraph.

Čtyřiadvacetiletá Emma Pichlová a o dva roky starší Alex Iovineová si v sobotu přes aplikaci Uber objednaly taxi, když se chtěly přemístit z Brooklynu na Manhattan.

"Seděly jsem na zadních sedadlech. V jeden moment jsme se k sobě naklonily a rychle se políbily," začala s vyprávěním příběhu Pichlová. Jejich akt ale řidiče auta, Ahmada El Boutariho, pohoršil, zastavil na kraji silnice a řekl jim: "Tohle byste neměly dělat... nedělejte to."

Mladší žena z páru vzala mobil do ruky a incident začala natáčet. Na nahrávce lze řidiče slyšet, jak říká: "Není to povoleno. Je to neuctivé." Jedna z žen zareagovala a řekla, že tomu nerozumí. Zeptala se, co udělaly špatně. "Není to nelegální. Kdokoliv se může v taxi políbit," dodala.

"Začal na nás křičet, vyčítal nám, že je naše chování nevhodné a neuctivé, a že chce, abychom opustili auto," citoval The Telegraph Pichlovou.

Uber odmítá diskriminaci

Pětatřicetiletý řidič byl za svůj přístup začátkem nového týdne "odměněn" odejmutím licence. Uber mu zakázal přístup do své aplikace a dodal, že netoleruje diskriminaci. Případ interně dál vyšetřuje.

"Tohle je otevřená společnost a Uber je platforma, která je dostupná komukoliv bez ohledu na jeho orientaci. Vystrašilo nás to. Je to nešťastná situace a uděláme vše, co je v našich silách, aby se nic podobného už neopakovalo," sdělil pro New York Post generální ředitel Uberu Dara Khosrowshahi.

"V New Yorku City je rok 2018 a tohle už není styl života, jakým žijeme," vyjádřil se k incidentu Allen Fromberg, mluvčí komise taxislužeb a limuzín v New Yorku, která El Boutarimu licenci dočasně odebrala.