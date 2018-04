Řidič v Torontu najel do davu, zabil devět lidí a šestnáct zranil

V Torontu v pondělí najel řidič dodávky do lidí a devět jich zabil. Dalších 16 jich bylo při incidentu zraněno. Uvedl to zástupce šéfa torontské policie Peter Yuen, podle něhož byl řidič zadržen a nyní je vyšetřován. Podrobnosti o identitě řidiče ani o případném motivu během krátkého brífinku nesdělil. Podle svědků citovaných kanadskými médii je patrné, že šlo o úmyslný čin.

Incident se stal krátce před 13:30 místního času (před 19:30 SELČ) na rušné obchodní ulici v severní torontské části North York. Bílá dodávka tam podle svědků srazila chodce na přechodu, vyjela na chodník a na úseku dlouhém několik stovek metrů porážela lidi.

Policisté zanedlouho dodávku zastavili a muže zadrželi. Podle videa ze zatýkání zveřejněného kanadskými médii je patrné, že muž nejprve na policistu mířil pistolí, kterou pak zahodil a vzdal se. Policisté zatím neuvedli, zda šlo o nehodu, nebo o úmyslný čin.

DRAMATICKÉ ZATČENÍ:

Dramatic video shows Toronto police confront suspect after van attack leaves 9 people dead, at least 16 injured, authorities say. https://t.co/hJcw6KTsGR pic.twitter.com/SqbVzI77BK

Nájezdy automobilů do bezbranných chodců se v posledních letech zejména v Evropě staly častým způsobem útoků radikálních islamistů, kteří takto zabíjeli mimo jiné v Berlíně, Londýně, New Yorku či Nice.

Podle několika svědků bylo z průběhu incidentu patrné, že řidič měl situaci pod kontrolou. "Prostě projížděl přímo lidmi a na rohu dokázal bez obtíží bezchybně zahnout," řekl webu Globalnews student Nick Sanka, který vše sledoval z blízké kavárny. Řidič podle něho při nájezdu vědomě zrychloval.

Asi šlo o terorismus

Policie vyšetřující pondělní nájezd dodávky do chodců v Torontu vidí terorismus jako zřejmý motiv činu řidiče, který zabil devět lidí a 16 dalších zranil. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj. Podle televizce CBC není řidič napojený na žádnou teroristickou skupinu.

Kanadská televizní stanice s odvoláním na úřední zdroje uvedla, že řidičem dodávky byl pětadvacetiletý Alek Minassian. Jde údajně o vysokoškolského studenta žijícího na severním torontském předměstí Richmond Hill.

Policie dosud oficiálně pachatele neidentifikovala ani nesdělila jeho možný motiv.

Chaotic scene on Yonge St. Paramedics treating people everywhere. Some have been pronounced dead on scene. pic.twitter.com/u2RL4BhgQs