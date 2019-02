Rozhovory váznou. Kongres USA stále nenachází řešení

Rozhovory o bezpečnosti na hranicích USA s Mexikem, jejichž cílem je odvrátit návrat amerických federálních úřadů do platební neschopnosti, uvázly na mrtvém bodě. V neděli to v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil republikánský senátor Richard Shelby. Demokraté a republikáni se v Kongresu na financování úřadů musejí dohodnout do pátku 15. února, pokud se tak nestane, část úřadů nebude mít peníze na svůj provoz.

Z komentáře úřadujícího personálního šéfa Bílého domu Micka Mulvaneyho vyplývá, že situace je vážná. Televizi NBC řekl, že rozhodně nemůže vyloučit, že se federální vláda opět ocitne bez peněz. Takový vývoj by znovu znamenal finanční nejistotu pro statisíce federálních zaměstnanců, kteří by nedostávali výplaty.

Jádrem finančního sporu je otázka migrace. Americký prezident Donald Trump žádal po Kongresu peníze na vybudování pohraniční zdi, což ale demokraté odmítli. Protože ani jedna strana ze svých postojů neustoupila, zůstala loni v prosinci část federálních úřadů bez peněz. Krizový stav trval 35 dní, poté se demokraté s republikány dohodli na tři týdny financování obnovit a během tohoto období vyjednat kompromis. Lhůta skončí v pátek, pokroku ale dosaženo nebylo.

"Rozhovory uvázly," řekl Shelby. Uvedl, že vyjednávači demokratů a republikánů se neshodli na podmínkách zadržování migrantů. Shelby dodal, že věří, že vyjednávači debatu opět brzy obnoví.

Republikánská kongresmanka Liz Cheneyová v neděli v rozhovoru s televizí CNN řekla, že věří, že se podaří dosáhnout takového návrhu, který Kongres schválí. "Jeho součástí ale musejí být finanční zdroje, které nám umožní zajistit kontrolu hranic," upozornila.