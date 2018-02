Rozruch ve Washingtonu. Úřad spravedlnosti a FBI zneužily pravomoci

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a ministerstvo spravedlnosti při vyšetřování údajných zásahů Ruska do předloňských prezidentských voleb v USA zneužily pravomoci. Tvrdí to zpráva republikánských kongresmanů, jejíž odtajnění schválil prezident Donald Trump. Demokraté vzápětí zkritizovali dokument jako ostudnou snahu zdiskreditovat celé vyšetřování.

Varovali také Trumpa před pokušením odvolat nepohodlné představitele ministerstva spravedlnosti v čele s náměstkem Rodem Rosensteinem a zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem. "Mohlo by to vyvolat bezprecedentní ústavní krizi," varovali vůdci demokratů v dopise prezidentovi.

Zneužití pravomocí se FBI podle zprávy dopustila tím, že v roce 2016 při vyšetřování požádala o rozšíření odposlechů i na Cartera Page, tehdejšího Trumpova volebního poradce. FBI a ministerstvo spravedlnosti prý svou žádost o rozšíření odposlechů podložily neověřenými informacemi. Ty se zakládaly na zprávě, kterou si údajně objednali a částečně financovali demokraté pro kampaň jejich prezidentské kandidátky Hillary Clintonové.

"Myslím, že je to ostuda, co se děje v této zemi... hodně lidí by se mělo stydět," řekl novinářům Trump poté, co schválil odtajnění zprávy republikánů z výboru pro kontrolu zpravodajských služeb Sněmovny reprezentantů. Zprávu označil za "hroznou". Americký prezident se ke zprávě vyjádřil už na svém Twitteru v několika komentářích. Mimo jiné obvinil FBI a ministerstvo spravedlnosti, že nadržovali demokratům.

"Výběrové a zpolitizované zveřejnění utajovaných informací vytváří strašlivý precedens a dlouhodobě poškodí zpravodajskou komunitu a naše agentury," uvedli demokraté ze sněmovního výboru pro kontrolu zpravodajských služeb. Kritizovali republikánskou zprávu jako ostudnou snahu zdiskreditovat nepravdivými obviněními snahu FBI, ministerstva spravedlnosti a zvláštního vyšetřovatele dopátrat se pravdy o údajné ruské snaze ovlivnit předloňské prezidentské volby v USA a přislíbili v pondělí 5. února zveřejnit svou vlastní zprávu. Mark Warner, čelný demokrat ve zpravodajském výboru Senátu, označil zprávu republikánů za "ledabylou a svědčící o ohromujícím pohrdání pravdou".

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans - something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!