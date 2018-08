Rusko a volby? Věnujte se raději Číně, nabádá Trump

Další sérií tweetů zaútočil o víkendu prezident Donald Trump na vyšetřování údajného ruského vlivu na americké prezidentské volby, které vede Robert Mueller. Šéf Bílého domu vyšetřování mimo jiné označil za "mccarthismus nejhrubšího zrna". Napsal také, že by se pozornost měla spíš zaměřit na Čínu, a odmítl informaci listu The New York Times naznačující, že přední právník Bílého domu Donald McGahn se svým dobrovolným výslechem obrátil proti Trumpovi.

The New York Times v sobotu napsal, že se členy týmu vyšetřovatele FBI Muellera hovořil McGahn nejméně třikrát, celkem 30 hodin. Právník údajně popsal prezidentův odpor proti vyšetřování a hovořil o pokynech, které od Trumpa v této souvislosti dostal. O výslech prý požádal proto, aby se nevystavil stíhání v případě, že vyšetřovatelé shledají postup Bílého domu protiprávním.

"Dal jsem jemu i všem ostatním souhlas, aby svědčili - nemusel jsem," reagoval Trump ve svém tweetu. Podle něj The New York Times napsal článek tak, aby to vypadalo, že se McGahn obrátil proti prezidentovi, jako to udělal poradce Bílého domu John Dean při vyšetřování prezidenta Richarda Nixona v aféře Watergate. Přitom je to podle Trumpa "ve skutečnosti úplně naopak". Sám prý McGahna a štáb Bílého domu povzbudil ke spolupráci s vyšetřovateli.

The failing @nytimes wrote a Fake piece today implying that because White House Councel Don McGahn was giving hours of testimony to the Special Councel, he must be a John Dean type "RAT.” But I allowed him and all others to testify - I didn’t have to. I have nothing to hide...... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

Podle newyorského listu zřejmě McGahn vyšetřovatelům neposkytl žádnou informaci, která by svědčila o nezákonném jednání prezidenta nebo o jeho pokusech bránit spravedlnosti. Hovořil nicméně o Trumpově chování při vyhazovu bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho a o prezidentově houževnaté snaze dostat pod kontrolu vyšetřování ruského vlivu na volby.

McGahn byl podle The New York Times ústřední postavou v Trumpových pokusech odstranit Muellera z funkce. Bez právníkových informací by se prý vyšetřovatelé o těchto pokusech nedozvěděli. Zvláštní vyšetřovatel zatím ve funkci zůstal, přestože Trumpovy útoky proti němu sílí.

V tweetu prezident Muellerovo vyšetřování přirovnal k "mccarthismu nejhrubšího zrna". "Studujte zesnulého Josepha McCarthyho, protože jsme s Muellerem a jeho gangem ve stadiu, které z Josepha McCarthyho dělá, že vypadá jako dítě!" napsal.

....and have demanded transparency so that this Rigged and Disgusting Witch Hunt can come to a close. So many lives have been ruined over nothing - McCarthyism at its WORST! Yet Mueller & his gang of Dems refuse to look at the real crimes on the other side - Media is even worse! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

Mccarthismem je označována praxe uplatňovaná v USA v době studené války. Šlo o pronásledování občanů obviněných bez důkazů z podvratné - takzvané neamerické - činnosti kongresovým výborem, jehož předsedou byl senátor Joseph McCarthy.

Trump v sobotu rovněž obvinil z vměšování do amerických voleb Čínu. "Všichni ti hlupáci, kteří se soustředí na Rusko, by se měli začít dívat jiným směrem, na Čínu," napsal.

Tento tweet zůstal poněkud mimo pozornost, než se k němu v rozhovoru s televizí ABC vyjádřil prezidentův bezpečnostní poradce John Bolton. "Mohu vám s určitostí říci, že pro národní bezpečnost USA existuje jedna dostatečná hrozba - vměšování Číny, vměšování Íránu, vměšování Severní Koreje, a že podnikáme kroky ve snaze zabránit tomu. Takže ve skutečnosti jde o čtyři země," řekl Bolton.