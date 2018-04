S Bushovou se rozloučili čtyři exprezidenti, Trump nepřijel

Čtveřice bývalých prezidentů, manželka současné hlavy státu a dalších 1500 lidí dorazilo na pohřeb bývalé první dámy Spojených států Barbary Bushové. Hosté zaplnili episkopální kostel svatého Martina v Houstonu, který s manželem Georgem Bushem starším často navštěvovala. Během smutečního obřadu promluvili příbuzní a přátelé ženy patřící k nejvýraznější novodobé republikánské politické dynastii.

Pohřbu se kromě dalších osobností veřejného života zúčastnili bývalí demokratičtí prezidenti Bill Clinton a Barack Obama s manželkami. Další dva exprezidenti patří do nejbližší rodiny Bushové, která zemřela v úterý ve věku 92 let. Její syn George Bush mladší, který vládl USA v letech 2001 až 2009, a manžel George Bush starší, po jehož boku stála během působení v Bílém domě v letech 1989 až 1993. Jejich manželství trvalo 73 let.

Současný prezident Donald Trump, který měl v předloňské volební kampani s rodinou Bushů několik nelichotivých názorových výměn a Barbara Bushová se k němu vyjadřovala velmi kriticky, se návštěvě pohřbu vyhnul. Zdůvodnil to snahou předejít komplikacím, které by byly spojeny s příjezdem hlavy státu a její ochranky do Houstonu. Vzkázal přitom, že se za zesnulou modlí.

Během obřadu četly úryvky z bible vnučky Bushové, smuteční řeč pronesl její syn Jeb, bývalý floridský guvernér, jehož podle vyjádření rodiny sama k tomuto účelu vybrala. V řeči, která několikrát vyvolala v zaplněném kostele smích, popsal styl, kterým vychovávala jeho i sourozence, jako "benevolentní diktaturu, která, upřímně, nebyla vždycky benevolentní".

Promluvila i dlouholetá přítelkyně Bushové Susan Bakerová - manželka někdejšího ministra zahraničí Jamese Bakera - a historik Jon Meacham, který v roce 2015 sepsal biografii George Bushe staršího. Během jejich smutečních projevů zazněla označení jako "první dáma největší generace" či "tajná ingredience této neobyčejné rodiny".

Ovdovělý exprezident trpící Parkinsonovou chorobou byl na obřad dovezen na kolečkovém křesle, s každým z účastníků si však osobně potřásl rukou.

Vlajky na amerických úřadech jsou na počest Bushové na půl žerdi. Mezi dalšími smutečními hosty v Houstonu se podle agentury AP objevila bývalá demokratická kongresmanka Gabby Giffordsová a její manžel, astronaut Mark Kelly, někdejší poradce Bílého domu Karl Rove či golfista Phil Mickelson.

Obyvatelé Houstonu se mohli s Bushovou loučit již v pátek odpoledne, kdy byla v kostele vystavena její rakev. Podle AP dorazilo přes 6000 lidí.

Po skončení obřadu v kostele vynesli rakev s bývalou první dámou její vnuci. Poté zamířila k uložení na pozemku Bushovy prezidentské knihovny, který se nachází asi 160 kilometrů severozápadně od Houstonu.