Sanders vzdal nominaci, o volitele ale bude dál usilovat

Přestože vermontský senátor Bernie Sanders odstoupil z nominačního soupeření se svým demokratickým rivalem Joem Bidenem, jeho jméno z hlasovacích lístků v primárkách a volebních shromážděních nezmizí. Napsal to list The New York Times (NYT). Sanders chce dál usilovat o hlasy volitelů, aby posílil svou pozici v Demokratické straně a energicky prosazoval svůj program, uvedl list.

Sandersovo odstoupení z boje znamená podle newyorského deníku velký zvrat nominačního zápasu, v němž po prvních primárkách v Iowě, New Hampshiru a Nevadě byl osmasedmdesátiletý politik považován za favorita. Následující porážky, zejména krach Sandersovy strategie v Michiganu a na Floridě, změnily podobu souboje, z něhož již de facto vzešel soupeř prezidenta Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách.

"Sanders opustil kampaň poté, co se mu podařilo téměř vlastníma rukama posunout demokraty doleva a změnit způsob, jakým shromažďují volební peníze. Místo lákání movitých stoupenců se spoléhal na armádu drobných dárců," konstatoval NYT.

Sandersovo rozhodnutí bojovat dál v primárkách o volitele přesvědčilo podle listu některé demokraty, že netradiční pořádání srpnové volební konference, která se možná kvůli koronaviru uskuteční v omezeném měřítku nebo virtuálně, může Bidenovi prospět. Sandersovi stoupenci budou mít podle nich menší možnost průběh konference ovlivnit.

Kvůli koronavirové krizi vedení demokratů minulý týden posunulo nominační sjezd v Milwaukee z července na 17. srpna. Ve stejný měsíc oficiálně vyberou svého kandidáta do prezidentských voleb i republikáni. Prezidentské volby se konají 3. listopadu.