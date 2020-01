Sanderse "nemá nikdo rád". Clintonová si nebrala servítky

Po nedávné rozmíšce mezi americkými senátory Berniem Sandersem a Elizabeth Warrenovou, kteří patří k předním uchazečům o demokratickou prezidentskou nominaci, vystoupila s kritikou proti Sandersovi také neúspěšná demokratická prezidentská kandidátka Hillary Clintonová. O senátorovi podle časopisu The Hollywood Reporter prohlásila, že v Kongresu, kde ho nikdo nemá rád, toho mnoho nedokázal.

"V Kongresu byl roky. Podporuje ho jen jeden senátor. Nikdo ho nemá rád, nikdo s ním nechce pracovat, nic nedotáhnul do konce. Byl to kariérní politik. Všechno jsou to jen blbosti a já se cítím velmi špatně, že do toho lidé zabředli," říká Clintonová o Sandersovi v dokumentárním pořadu z produkce internetové streamovací služby Hulu. Dokument bude představen v sobotu na filmovém festivalu Sundance. Na otázku The Hollywood Reporter, zda má stále stejný postoj, Clintonová odpověděla, že ano.

Sanders byl za demokratických primárek v roce 2016 volebním sokem Clintonové. Ta sice stranickou nominaci získala, v prezidentských volbách ji ale porazil republikán a současný prezident Donald Trump. Podporovatelé Clintonové tehdy obvinili příznivce Sanderse, že jejich nevybíravá kritika pomohla Trumpovi dostat se do Bílého domu.

Clintonová se nejprve odmítla závazek, že podpoří Sanderse, pokud demokratickou prezidentskou nominaci získá, později ale na twitteru uvedla, že se postaví za toho, koho si straníci vyberou.

Mezitím však Sandersovu kampaň kritizovala kvůli urážkám a útokům. "Řeknu k tomu, že to není jen on, je to kultura kolem něj. Je to vedení jeho týmu. Jsou to jeho prominentní podporovatelé," poznamenala Clintonová s tím, že Sandersova kampaň uráží ostatní prezidentské uchazeče, obzvláště pak ženy.

Sesadit Trumpa

Clintonová je podle svého vyjádření na na twitteru přesvědčená, že každý chce znát její opravdové a nepřikrášlené názory. "Ale vážně: prioritou číslo jedna pro tuto zemi a svět je poslat Trumpa do výslužby. Já jsem vždycky dělala a vždy udělám všechno, co mohu, abych podpořila našeho kandidáta," napsala.

Ke sporu Sanderse a Warrenové, která tvrdí, že jí tento senátor při soukromé schůzce řekl, že žena nemůže Trumpa porazit, Clintonová poznamenala, že v prezidentských volbách v roce 2016 získala o tři miliony hlasů více než republikánský kandidát. Rozhodující v americkém volebním systému ovšem není součet odevzdaných hlasů, ale počet volitelů nominovaných z jednotlivých amerických států. A byl to Trump, kdo získal více volitelů, takže nad Clintonovou nakonec zvítězil.

K rozmíšce obou senátorů ještě řekla, že věc odpovídá vzorci Sandersova jednání. Připomenula také, že během kampaně o ní Sanders hovořil jako o nekvalifikovaném člověku pro prezidentskou funkci, ačkoli v minulosti vedle role první dámy USA zastávala i posty americké ministryně zahraničí a senátorky.

Voliče Clintonová vyzvala, aby si vybrali prezidenta, který je schopen Američany sjednotit, a ne toho, kdo uráží ostatní, útočí na ně a kdo se nepatřičně chová. Těmito nešvary podle Clintonové trpí současná Trumpova vláda.