Schröder tepal Trumpa za tlaky na Německo

Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder podrobil kritice amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli jeho tlakům na Německo. Poukázal například na požadavky Trumpovy administrativy, aby Německo omezilo obchodní vztahy s některými zeměmi.

"Írán, Čína, Rusko. Když to tak půjde dál, tak už brzy nebudeme mít hospodářské vztahy s nikým. To je pro zemi závislou na exportu, jako je Německo, nepřijatelné," uvedl Schröder v rozhovoru s německým listem Welt am Sonntag. Suverénní stát si podle něj nesmí nechat diktovat, s kým může obchodovat.

Spojené státy se staví rovněž proti chystanému plynovodu Nord Stream 2, který má přivádět zemní plyn z Ruska přímo do Německa a vyhnout se Ukrajině. "To nedělají z lásky k Ukrajině, ale protože sami chtějí dodávat plyn do Německa. Zkapalněný plyn, který je méně kvalitní, ale zato dražší než plyn z plynovodů," uvedl bývalý kancléř.

Schröder je v současnosti mimo jiné předsedou výboru akcionářů konsorcia Nord Stream AG, zřízeného kvůli výstavbě plynovodu Nord Stream, a předsedou dozorčí rady ruské ropné společnosti Rosněfť.

Schröder působil ve funkci německého kancléře v letech 1998 až 2005. "Určitě nejsem žádný antiameričan. Ale jádrem mého snažení v zahraniční politice bylo vybojovat a udržet relativní nezávislost na USA," uvedl v rozhovoru bývalý kancléř.