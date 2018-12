Senát schválil návrh na řešení sporu o financování vlády USA

Americký Senát ve středu schválil návrh na řešení sporu mezi prezidentem a Kongresem, v jehož důsledku by se v pátek mohl zastavit přísun peněz na provoz americké vlády. Návrh, o němž by v nejbližší době měla hlasovat Sněmovna reprezentantů, zajišťuje financování vlády do 8. února.

Za sporem o peníze pro vládu stojí konflikt mezi Donaldem Trumpem a demokratickými kongresmany o financování ochranné zdi proti uprchlíkům na hranici s Mexikem. Prezident žádá, aby od Kongresu dostal pět miliard dolarů (114 miliard korun), což demokraté, kteří po listopadových volbách ovládli Sněmovnu reprezentantů, nehodlají připustit. Prezident hrozí, že zastaví přísun peněz pro federální ministerstva.

Trump původně prohlašoval, že bude na své jednání pyšný, pokud bude nucen připravit kabinet o peníze na provoz. Podle serveru Politico ale už svůj postoj zmírnil a není vyloučeno, že vládu o finance nepřipraví, i když své peníze na zeď nedostane. Návrh schválený Senátem uvolňuje peníze na ochranu hranic ve stejné výši jako dříve, tedy bez výdajů na hraniční zeď.

Demokraté trvají na tom, že na modernizaci hraniční infrastruktury, tedy nikoli výslovně na zeď, hodlají prezidentovi dát 1,3 miliardy dolarů. Po ovládnutí dolní komory Kongresu mají v této otázce prakticky právo veta.