Senát USA si posvítí na sporného kandidáta do nejvyššího soudu

V právním výboru Senátu USA se uskuteční s napětím očekávané slyšení Christine Blaseyové Fordové, která obvinila kandidáta prezidenta Donalda Trumpa na soudce nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha ze sexuálního napadení. Promluvit by měl i samotný Kavanaugh.

Protože mezi republikány v právním výboru není žádná žena, rozhodl se šéf výboru Chuck Grassley povolat vzhledem k citlivé povaze problému arizonskou prokurátorku Rachel Mitchellovou, která má jednání řídit.

Fordová tvrdí, že ji Kavanaugh jako středoškolák v roce 1982 sexuálně napadl. Je pouze první ze tří žen, které do středy přišly s podobnými obviněními vůči Kavanaughovi.

Poté, co bylo ve středu zveřejněno tvrzení Julie Swetnickové z účasti Kavanaugha na hromadných znásilněních, senátní lídr demokratů Chuck Schumer Kavanaugha vyzval, aby svou kandidaturu stáhl. Jinak by o něm měl Senát hlasovat až poté, co obvinění vyšetří FBI.

Zatím je na pátek naplánováno hlasování právního výboru o doporučujícím stanovisku pro senátní plénum. To by mělo o Kavanaughově potvrzení hlasovat na začátku příštího týdne.

Kavanaugh veškerá obvinění žen ze sexuálního násilí odmítá a opakovaně se ho zastal i prezident Trump.