Senátoru McCainovi vzdalo hold sedm a půl tisíce lidí

Zesnulému republikánskému senátorovi Johnu McCainovi ve středu přišlo vzdát hold k rakvi v arizonském Kapitolu více než 7500 lidí. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na úřady státu Arizona.

Veřejnost se mohla přijít rozloučit s jedním z nejrespektovanějších amerických zákonodárců a válečným hrdinou od středečního odpoledne. Podle AP lidé stáli ve vedru hodiny ve frontě, aby se mohli poklonit před rakví. Nejméně dva lidé museli být kvůli horku převezeni do nemocnice a několik dalších bylo ošetřeno na místě.

Pietní akce vstupují do druhého dne. Po bohoslužbě v baptistickém kostele a vojenských poctách se rakev v tělem vydá na cestu do Washingtonu, kde bude vystavena v Kapitolu. Odtud se v sobotu v procesí přesune do washingtonské katedrály. Na ceremonii tam mají promluvit bývalí prezidenti George Bush mladší a Barack Obama, jimž McCain podlehl v úsilí o zisk funkce šéfa Bílého domu. Minulou sobotu pak prohrál boj s agresivní formou rakoviny mozku.

Soukromý pohřeb se uskuteční v neděli na hřbitově v Annapolisu ve státě Maryland. Na své přání bude McCain pohřben vedle svého spolužáka z námořní akademie a celoživotního přítele Chucka Larsona.

Ve středu se v Kapitolu v Arizoně odehrál soukromý obřad, při němž McCainovi blízcí neskrývali emoce. Vdova po senátorovi Cindy McCainová přiložila k rakvi hlavu a políbila ji, dcera Meghan slyšitelně vzlykala.