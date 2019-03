Sněmovní výbory žádají FBI o prošetření Trumpovy sponzorky

Dva výbory Sněmovny reprezentantů USA ovládané demokraty požádaly federální vyšetřovatele, aby se zabývali případem jedné ze sponzorek politické kampaně prezidenta Donalda Trumpa, která je údajně zapletena do obchodů s lidmi. Osoba podnikatelky čínského původu Li Yangové podle stěžovatelů "vyvolává vážná kontrašpionážní podezření".

V dopisu adresovaném Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) členové sněmovního právního výboru a výboru pro kontrolu tajných služeb uvádějí, že firma Li Yangové je kromě obchodování s lidmi podezřelá z nezákonného lobbingu a porušování pravidel při financování volební kampaně.

Li Yangová podle demokratů nabízela čínským občanům, že zprostředkuje setkání a fotografování s Trumpem a zajistí přístup do jeho floridského klubu v Palm Beach. Čína podle dopisu ke zkompromitování cílových osob "často využívá nekonvenčních agentů a obchodníků". Poslanci své upozornění opírají o nedávný článek listu The Miami Herald, podle něhož Yangová v minulosti vlastnila podnik zřejmě zapojený do prostituce.

Yangová podle floridského listu svou společnost GY US Investments LLC zaregistrovala roku 2017 jako mezinárodní poradenskou firmu pro podnikání. Kromě jiného nabízela zprostředkování přístupu na prezidentské večeře a na akce pořádané Bílým domem nebo možnost "potkat se s prezidentem, ministrem obchodu a dalšími představiteli".

Yangová byla údajně majitelkou podniku, který po ní převzal Trumpův přítel a majitel fotbalového klubu New England Patriots Robert Kraft. Později byl obviněn ze zprostředkování prostituce, v kauze bylo zadrženo 25 lidí včetně Krafta. V únoru pak bylo na Floridě uzavřeno deset asijských podniků tohoto druhu.