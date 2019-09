Sníh překvapil Američany, byl vyhlášen stav nouze

Obyvatele státu Montana na severozápadě Spojených států překvapila v neděli sněhová nadílka. Na některých místech v oblasti Skalnatých hor napadlo při bezprecedentní sněhové bouři 100 centimetrů sněhu. Guvernér Montany vyhlásil stav nouze, aby bylo možné odklidit silnice a obnovit přerušené dodávky elektrického proudu, informovala americká média.

Dalších 30 až 61 centimetrů sněhu má ještě připadnout. Varování před zimními bouřemi platí pro západní Montanu, sever státu Washington a severní Idaho. Sněžit má také v některých částech Kalifornie, Nevady, Wyomingu a Oregonu.

Teploty na západě Montany a severu Idaha mají podle amerických meteorologů spadnout na rekordních minus 6,6 stupně Celsia nebo ještě níže.

Sníh v září není v této oblasti neobvyklý, překvapivé je ale jeho množství, uvedla na svém webu televize CNN.

