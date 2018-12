Soud: Obamacare je protiústavní. Říkal jsem to, napsal Trump

Federální soudce v Texasu rozhodl, že americký systém zdravotního pojištění dřívějšího prezidenta Baracka Obamy známý jako Obamacare je protiústavní. Kauza týkající se Obamacare by mohla skončit až u Nejvyššího soudu USA, napsala agentura Reuters. Televize CNN ale na svém webu poznamenala, že pro Američany se pátečním verdiktem zatím nic nemění. Demokraté se proti němu chtějí odvolat.

Bílý dům rozhodnutí texaského konzervativního soudce uvítal. Prezident Donald Trump na twitteru napsal, že "něco takového předvídal už dávno". "Není to žádné překvapení - velice respektovaný soudce z Texasu právě prohlásil Obamacare za neústavní," napsal šéf Bílého domu a dodal, že to je "skvělá zpráva pro Ameriku".

Republikánská strana reformu od jejího zavedení v roce 2010 kritizuje a chce ji zrušit, odvolání Obamacare přislíbil během předloňské volební kampaně i Trump. Všechny pokusy tento zákon zrušit ale zatím skončily nezdarem. I někteří vysoce postavení republikáni podle agentury AP připouštějí, že nemají v úmyslu sáhnout na některá populární opatření systému, například ochranu již nemocných lidí. Podle AP také Kongres žádnou náhradu za Obamacare neschválí, dokud budou tento systém řešit soudy.

As I predicted all along, Obamacare has been struck down as an UNCONSTITUTIONAL disaster! Now Congress must pass a STRONG law that provides GREAT healthcare and protects pre-existing conditions. Mitch and Nancy, get it done!