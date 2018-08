Soud: Program pro přistěhovalce musí pokračovat. Trump je proti

Americká vláda musí plně respektovat program poskytující víza mladým přistěhovalcům, kteří do USA přišli před lety s rodiči jako děti. Rozhodl o tom federální soudce. Prezident Donald Trump chce tento program nazývaný DACA zrušit, federální soudy ale zastavení programu zatím zablokovaly. Mluvčí amerického ministerstva spravedlnosti v reakci na páteční verdikt soudu uvedl, že vláda se bude nadále snažit program DACA zrušit.

Soudce John Bates v pátek potvrdil svůj dřívější verdikt z letošního dubna. V něm dal vládě 90 dní na to, aby lépe zdůvodnila, proč chce program DACA zrušit. V pátek soudce uvedl, že trvá na svém rozhodnutí, aby program pokračoval. Vláda má do 23. srpna čas na odvolání proti tomuto verdiktu.

Program DACA, který schválil předchozí prezident Barack Obama v roce 2012, se týká asi 800 tisíc přistěhovalců, kteří do USA přišli jako děti. Program těmto lidem umožňuje získat každé dva roky obnovitelné vízum a pracovní povolení. Trump ale loni v září oznámil, že program zruší a dal Kongresu čas do března, aby situaci těchto migrantů vyřešil zákonem. Lhůta uplynula, aniž by Kongres příslušnou normu přijal.

Kvůli Trumpovu rozhodnutí zrušit program pro mladé přistěhovalce se na soudy obrátilo hned několik států unie i řada organizací a jednotlivců. Federální soudy rozhodly, že do vyřešení těchto žalob musí program pro stávající účastníky pokračovat.

Mladí lidé využívající program DACA bývají přezdíváni "snílci" s odkazem na historické rčení, že Amerika je země neomezených možností, v níž si každý, kdo se snaží, může splnit svůj sen.