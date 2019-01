Soud vyzval vládu i prezidenta: Nebraňte komisi OSN v činnosti

Ústavní soud v Guatemale pozastavil rozhodnutí vlády, která chtěla předčasně ukončit působení protikorupční komise OSN s odůvodněním, že komise zneužívá své pravomoci. Informoval o tom guatemalský deník Prensa Libre. Ústavní soud rovněž vyzval prezidenta Jimmyho Moralese, jeho kabinet, parlament a generální prokuraturu, aby nebránili členům komise OSN v činnosti.

Mezinárodní komise proti beztrestnosti v Guatemale (Cicig) působí v této středoamerické zemi od roku 2006. Jejím úkolem je pomáhat místním orgánům při vyšetřování závažných trestných činů. Komise hrála klíčovou roli při vyšetřování exprezidenta Otto Péreze Moliny (2012-2015) a viceprezidentky jeho vlády Roxany Baldettiové, oba jsou od roku 2015 ve vězení kvůli obvinění z korupce. Baldettiová už byla loni v jedné z kauz odsouzena za korupci na 15,5 roku vězení, soud s exprezidentem ještě neskončil.

Jeden z případů, na němž Cicig s místními vyšetřovateli spolupracovala, se týká i nynějšího prezidenta Moralese, který je v úřadu od ledna 2016. V létě 2017 šéf komise Iván Velásquez požádal, aby byl Morales zbaven imunity kvůli podezření z nelegálního financování své předvolební kampaně v roce 2015. Morales krátce nato označil šéfa komise OSN za nežádoucí osobu, vyhoštění Velásqueze ale zabránil ústavní soud. Obyvatelé Guatemaly tehdy vyšli ulic a žádali Moralesovo odstoupení.

Loni prezident Morales oznámil, že jeho vláda nebude souhlasit s obnovením mandátu komise, který vyprší letos začátkem září. Tento týden v pondělí vláda komisi OSN oznámila, že její členové mají do úterka opustit zemi. Rozhodnutí kritizoval i generální tajemník OSN António Guterres a několik guatemalských občanů podalo kvůli tomu stížnost u ústavního soudu.

No the people are not cheering for Mick Jagger or Adriana Grande. Just a humble @CICIGgt investigator. After more than 24 hours illegally detained on order of a cabal of corrupt elites. #Guatemala @WOLA_org @ninalakhani @caldhgt @cejil pic.twitter.com/yVruTOPJfj