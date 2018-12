Soudce odložil odsuzující verdikt nad Trumpovým exporadcem

Americký federální soudce vyhověl žádosti obhajoby a odložil odsuzující verdikt nad bývalým bezpečnostním poradcem Bílého domu Michaelem Flynnem. Nové datum vynesení rozsudku zatím nebylo stanoveno, uvedla agentura Reuters. Flynn se loni přiznal, že vyšetřovatelům FBI lhal o svých stycích s Ruskem.

Původně se očekávalo, že rozsudek zazní v úterý. Flynnovi právníci ale soudce Emmeta Sullivana požádali o odročení, aby jejich klient mohl dokončit svou spolupráci se zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem. Ten zkoumá možné vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb v roce 2016.

Ještě dříve soudce Sullivan penzionovaného generála Flynna ostře kritizoval. "Netajím svůj odpor, své pohrdání tímto trestným činem," řekl a poznamenal, že Flynn lhal zástupcům Bílého domu, kteří zase lhali veřejnosti. "Patrně to podkopává vše, co vyjadřuje tamhleta vlajka," poznamenal soudce Sullivan s odkazem na americkou vlajku. "Patrně jste zaprodal svou zemi," dodal.

Soudce se podle zpravodaje agentury Reuters zdál odhodlán poslat Flynna do vězení, ale dal mu příležitost požádal o odklad rozsudku.

Flynn se loni v prosinci přiznal, že lhal vyšetřovatelům FBI o svých rozhovorech s ruským velvyslancem ve Washingtonu Sergejem Kisljakem v případě, který přerostl ve federální vyšetřování možných tajných dohod mezi vedením Trumpovy kampaně a Rusy v amerických prezidentských volbách v roce 2016.

Hodinu před jednáním soudu, před kterým několik demonstrantů vyjadřovalo svůj názor velkou nafukovací krysou, prezident Trump na twitteru bývalému poradci popřál "hodně štěstí".

Flynn byl po 24 dnech ve funkci Trumpova poradce pro národní bezpečnost nucen odstoupit, protože se ukázalo, že neinformoval pravdivě viceprezidenta Mika Pence o jednáních s Kisljakem. I vyšetřovatelům FBI loni v lednu tvrdil, že s Kisljakem nejednal o amerických sankcích proti Rusku, i když ve skutečnosti tomu tak bylo.

Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který zkoumá údajné vměšování Ruska do voleb v USA z roku 2016, stejně jako to, zda se Trump protiprávně nepokoušel bránit vyšetřování, požádal soudce Sullivana, aby Flynna neposílal do vězení vzhledem k jeho dlouhé vojenské službě a "podstatné" spolupráci s vyšetřovateli.

Flynnovi právníci před týdnem požádali soud o trest v podobě 200 hodin veřejně prospěšných prací a také o zkušební období, které nepřesáhne jeden rok. Odůvodňovali to i tím, že jejich klient nebyl před rozhovorem s agenty FBI varován, že lhát je zločin.

"Poradce pro národní bezpečnost, bývalý šéf zpravodajské agentury a generál, který sloužil 33 let, by měl vědět, že se federálním agentům nelže," poznamenal zvláštní vyšetřovatel Mueller.

Za lhaní FBI podle zákona hrozí až pět let vězení. Flynnova dohoda o přiznání viny připouští, že může zůstat na svobodě, ale také může být odsouzen až na šest měsíců do vězení.

Soudce nestanovil nový termín pro vynesení verdiktu, nicméně požádal Muellerův tým a Flynnova právníka, aby mu do 13. března předložili zprávu.

Trump odmítá jakoukoliv dohodu s Ruskem a Muellerovo vyšetřování kritizuje jako "hon na čarodějnice". Stejně tak Rusko popírá, že by zasahovalo do voleb v USA, přestože americké zpravodajské agentury dospěly k opačným závěrům.