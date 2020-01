Spojené státy zveřejní očekávaný blízkovýchodní mírový plán

Spojené státy do úterní návštěvy izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Bílém domě odhalí svůj dlouho očekávaný plán na dosažení míru na Blízkém východě. Podle světových zpravodajských agentur to americký prezident Donald Trump řekl ve čtvrtek novinářům na palubě vládního letadla Air Force One. Podle šéfa Bílého domu by bylo uskutečnění plánu přínosem i pro Palestince.

"Pravděpodobně jej zveřejníme o něco dříve (než bude Netanjahu ve Washingtonu)," citovala amerického prezidenta agentura AFP. "Je to skvělý plán. Je to plán, který by opravdu fungoval," řekl Trump médiím během přesunu na Floridu na mítink Republikánské strany.

Blízkovýchodní mírový plán USA má být hlavním tématem úterních jednání v Bílém domě, na která kromě Netanjahua přijal pozvání také jeho soupeř v nadcházejících parlamentních volbách v Izraeli Benny Ganc. Podle izraelských médií Washington navrhne "významný posun v otázce hranic". Hovoří se také o tom, že plán je mimořádně vstřícný k Izraeli a chce mu zaručit kontrolu velké části palestinského Západního břehu Jordánu.

Trump očekává, že Palestinci budou možná zprvu na návrhy reagovat negativně, avšak podle něj je pro ně plán "velmi pozitivní". "Krátce jsme s nimi hovořili. Ale budeme s nimi mluvit za nějaký čas," uvedl. Palestinská samospráva nicméně ve čtvrtek zopakovala, že americkou představu o nastolení míru odmítá.

O plánu se hovoří již poměrně dlouho a USA několikrát jeho zveřejnění odložily. Trumpova administrativa jej označuje za "dohodu století", která pomůže vyřešit dlouhodobý izraelsko-palestinský spor. Podle agentury AP se ale návrhu pravděpodobně nedostane mezinárodní podpory, pakliže bude chápán jako krok podkopávající šance na řešení konfliktu v podobě dvou států.