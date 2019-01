Starosta nebyl ve funkci ani dvě hodiny a už byl zastřelen

Starosta města Tlaxiaco ve státu Oaxaca na jihu Mexika Alejandro Aparicio Santiago byl v úterý zastřelen sotva půldruhé hodiny poté, co se ujal své funkce. Oznámily to místní úřady s tím, že podezřelý z vraždy je již ve vazbě.

"Rozhodně odsuzuji útok na starostu města Tlaxiaco," uvedl guvernér státu Oaxaca Alejandro Murat na twitteru. "Požadoval jsem od generálního prokurátora pečlivé vyšetřování. Sdělil mi, že předpokládaný vrah byl zadržen," dodal.

Starosta Aparicio podle prokuratury právě složil přísahu a vedl schůzi na radnici, když dosud nezjištěný počet ozbrojenců po něm začal střílet. Starostu převezli do nemocnice, ale později zraněním podlehl.

Při útoku na starostu byli další dva lidé zraněni.

Agentura AP poznamenala, že Tlaxiaco je rodným městem hlavní postavy filmu Roma, kterou sehrála Yalitza Apariciová, ale není jasné, zda herečka byla příbuzná zavražděného starosty.

