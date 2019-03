Studenti měli v domácím úkolu předstírat, že vlastní otroky

Střední škola Sunset Middle School v americkém státě Tennessee se omluvila za to, že svým studentům zadala domácí úkol, jehož součástí bylo, že jejich rodina vlastní otroky. Úkol se dotýkal otázek otroctví, imigrace a dětské pracovní síly. Škola ho zadala žákům osmé třídy, kteří studují sociální studia. Zprávu přinesl server USA Today.

"Vaše rodina vlastní otroky. Vytvořte seznam toho, co od vašich otroků očekáváte." Tak znělo bez jakéhokoliv dalšího vysvětlování zadání domácího úkolu ve škole zhruba třicet kilometrů od Nashvillu, hlavního města Tennessee.

"Zpočátku mě to nahněvalo. Skutečnost, že moje sestra je jednou z mála černých dívek v její škole, mi nedovoluje, abych takové věci nechal být. Způsob, jakým byly otázky formulovány a položeny, vůbec neodpovídal akademické úrovni. Nelíbí se mi vidina toho, jak by měla sestra popisovat to, jak by se s ní mělo zacházet, kdyby byla otrokem. Nikomu to neprospěje," kritizoval úkol starší bratr jedné ze studentek, Dan Fountain, který před čtyřmi lety ve škole odmaturoval.

V zadání úkolu se mimo jiné po studentech žádalo, aby napsali báseň nebo text písničky, jež "porovnává životy majitelů plantáží a jejich otrocké populace a vytváří politickou karikaturu zobrazující přistěhovaleckou pracovní sílu v USA".

"Zobrazování imigrantů tímto způsobem nedává žádný smysl. V podstatě necháváte žáky, aby byli nevědomě zaujati vůči určitým lidem," komentoval dále Fountain.

Domácí úkol zadaly učitelky Susan Hooperová a Kim Bestová. Obě se studentům a jejich rodinám omluvily. "Tento týden jsme našim studentům zadaly úkol, posléze jsme si uvědomily, jak je nevhodný. Nebude z toho žádná klasifikace. Našim studentům jsme se omluvily a ještě se omluvíme. Nikdy nebylo našim záměrem tímto někomu ublížit. Úkol byl necitlivý a neodrážel cíl Sunset Middle School vytvořit zde inkluzivní prostředí. Prosíme, přijměte naši omluvu," znělo v oficiálním stanovisku učitelek.

K situaci se vyjádřil i ředitel školy Tim Brown: "Uznávám, že byl tento úkol nevhodný. Už jsme podnikli kroky k nápravě této situace. S učiteli budu nadále vést smysluplné rozhovory ohledně vytváření zadání, která se dívají na danou problematiku ze všech perspektiv."