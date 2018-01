Studentku vyloučili za rasistické projevy. Aktivisté jsou proti

Vedení univerzity ve státě Alabama v USA rozhodlo o vyloučení studentky Harley Barberové, která na svém profilu sociální sítě Instagram sdílela videa, jež obsahují rasistické narážky. Vyloučení ale zároveň vyvolalo diskuzi o svobodě projevu a rozsahu práv veřejné instituce. Informaci uvedl server washingtonpost.com.

Na prvním videu stojí Harley před umyvadlem na toaletách a celý záznam doplňují její kontroverzní poznámky. "Nebudeme plýtvat vodou, protože lidé v Sýrii jsou chudí," říká, když si umývá ruce, a dodává, že "miluje to, jak umí předstírat, že má ráda lidi s černou barvou pleti". Ve druhém videu už dívka reaguje na negativní komentáře uživatelů k prvnímu videu, kteří se dokonce pokusili její účet nahlásit jako rasistický. "Nezajímá mě, že je Den Martina Luthera Kinga," vyjadřuje Barberová lhostejnost vůči americkému státníku svátku a stále dokola opakuje slovo "negr". Státní svátek připomíná životní dílo reverenda, který je nositelem Nobelovy ceny za mír a zakladatelem afroamerického hnutí v 50. a 60. letech v USA.

Ředitel univerzity označil videa za velmi urážlivá a celá situace ho znechutila a zklamala. "Výroky studentky Barberové rozhodně nereprezentují hodnoty našeho zařízení. Omlouváme se všem, které videa jakýmkoliv způsobem urazila," řekl ředitel školy Stuart R. Bell. Rozhodnutí univerzity o vyloučení studentky vyvolalo zároveň dohady o tom, zda má veřejná instituce právo vyloučit někoho z důvodu "nevhodného vyjadřování". Současně incident vyvolal diskuzi o veřejné svobodě projevu.

Meet white supremacist Harley Barber, a University of Alabama Alpha Phi Member from New Jersey. She goes on a vile anti-Black rant with her fellow white supremacists girlfriends giggling in the background pic.twitter.com/wxRcqI4V3G - Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) 17. ledna 2018

Občanští aktivisté dokonce napsali dopis řediteli univerzity a požádali ho, aby své rozhodnutí o vyloučení dívky zrušil. Vyloučení ze školy považují za neúčinný trest. Řešením by podle aktivistů mohlo být setkání dívky s černošskými absolventy univerzit. "Rozhodně by to zahrnovalo více vzdělávacích prvků než pouhé vyloučení ze školy, které nic nezmění," řekl Ira Glasser, bývalý ředitel ALCU, neziskové organizace, která hájí práva a svobody jednotlivců. Na rozhodnutí ředitele školy se ale prozatím nic nezměnilo.

Harley Barberová se za své výroky veřejně omluvila v americkém deníku New York Post. "Udělala jsem něco opravdu, opravdu špatného," řekla studentka v telefonickém rozhovoru s vedením novin. "Nevím, co mám dělat, pro to, co jsem udělala, neexistuje omluva." Dívka žila už více než rok u své babičky a s matkou neudržovala trvalý kontakt. Jill Barberová, matka studentky, údajně s dcerou hovořila poprvé za celý rok až v den, kdy se dozvěděla o jejím vyloučení ze školy. Podle svých slov netušila, že její dcera natáčí videa s rasistickou tematikou.