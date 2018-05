Summit s KLDR v ohrožení? Trump nehodlá ustupovat

Americký prezident Donald Trump připustil, že není jasné, zda se nakonec v červnu uskuteční jeho setkání se severokorejským vůdcem Kim čong-unem. Dodal ale, že chce dále klást důraz na to, aby se KLDR zbavila jaderných zbraní. Pchjongjang ve středu upozornil, že se nenechá nutit do toho, aby se svého arzenálu jednostranně vzdal, a pohrozil zrušením vrcholné schůzky, která by se měla 12. června konat v Singapuru.

"Uvidíme," řekl Trump v odpovědi na dotaz novinářů v Oválné pracovně Bílého domu, zda summit je stále v plánu.

Trump uvedl, že americká vláda nedostala od severokorejské strany žádné oficiální výhrady. "Nedostalo se nám vůbec žádného upozornění. Nic jsme neviděli, nic jsme neslyšeli," prohlásil americký prezident.

O hrozbě zrušení summitu informovala severokorejská agentura KCNA, která také kritizovala probíhající společné americko-jihokorejské cvičení s vojenskými letadly. V důsledku toho se Severokorejci odmítli zúčastnit středeční schůzky s jihokorejskou stranou ohledně prosazování výsledků mezikorejského summitu z dubna.