Superúterý v USA: kdo z demokratů se vyšvihne do čela?

V USA vyčkávají na takzvaný Super Tuesday neboli volební superúterý. Ve hře bude totiž hned 14 států a celkově tak více než třetina všech demokratických hlasů delegátů, kteří pak budou vybírat, kdo se v podzimních prezidentských volbách postaví Donaldu Trumpovi.

Alabama, Arkansas, Kalifornie, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Severní Karolína, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia a nezačleněné území Americká Samoa plus demokraté žijící v zahraničí. Výsledky v těchto státech a na těchto místech hodně napoví, koho nakonec demokraté nominují.

Hlasování tedy proběhne i ve dvou velkých a významných státech - v Texasu a Kalifornii. Právě Kalifornie, nejbohatší a nejlidnatější stát USA, se vůbec poprvé v historii do superúterý zapojí. Ten, kdo tam zvítězí, získá nejenom 495 hlasů delegátů. "Kdokoli tady zvítězí, vyšle jasnou zprávu, že umí získat hlasy černochů, Latinoameričanů, asijských Američanů i bílých Američanů," naráží v rozhovoru pro britský The Guardian na důležitost diverzity Matt Barreto, politolog z výzkumné agentury Latino Decisions.

Největším favoritem celého superúterý je po vítězství v Jižní Karolíně a následném odstoupení Peta Buttigiege bývalý viceprezident Baracka Obamy Joe Biden, píší americká média. Poslední průzkumy nicméně ukázaly, že v Kalifornii má nad ním mírně navrch Bernie Sanders. Senátorovi Vermontu by tam podporu vyjádřilo 32 procent demokratů. Vyrovnaný boj se očekává v Texasu, kde Sanders bude doufat v podporu Latinoameričanů, kteří mu zaručili vítězství v Nevadě, píše CNN.

Oběma favoritům by ale na poslední chvíli mohl vypálit rybník černý kůň Michael Bloomberg, který se dosud primárek nezúčastnil. Dvakrát se objevil v televizní debatě, tam ale příliš dobrý dojem nezanechal. Každopádně do své kampaně investoval už více než 500 milionů dolarů, přičemž jen Kalifornie spolkla 63 milionů, což je například skoro desetinásobek toho, co tam utratil Sanders. V Texasu je rozdíl ještě větší (17x), uvádí miliardářova zpravodajská agentura Bloomberg.

Historie volebního superúterý Volební úterky mají v USA tradici z dob, kdy země byla převážně agrární. Neděle zůstávala vyhrazena pro kostel a mnozí lidé potřebovali alespoň den, aby se ze svých usedlostí dostali k volebním místům. Úterý je vedle toho považováno za nejproduktivnější den týdne. Pojem superúterý (Super Tuesday) se v souvislosti s primárkami a větším počtem států, kde se měly konat, poprvé objevil v souvislosti s volbami v roce 1984. První superúterý se konalo 8. března 1988, kdy byly primárky ve 20 státech, převážně jižanských. Ty chtěly tímto způsobem zvýšit svoji důležitost v nominačním procesu. Superúterý nemá pevné datum a "putuje" kalendářem podle toho, ve který den se aktuálně sejde nejvíc primárek; obvykle se ale koná v únoru nebo v březnu. Zpravidla bývá u států tendence posouvat datum dopředu s cílem získat větší pozornost a význam. Občas se v této souvislosti vyskytuje i označení Super Duper Tuesday, Mega Tuesday, Giga Tuesday či Tsunami Tuesday. V roce 2008, kdy volební superúterý připadlo na 5. února, se primárky uskutečnily v historicky rekordních 24 státech unie.

Důležitost superúterý

Před čtyřmi lety se volební superúterý konalo 1. března ve 13 státech a na Americké Samoe. Role favoritů potvrdili demokratka Hillary Clintonová (vyhrála v sedmi státech a na Americké Samoe) a republikán Donald Trump (připsal si rovněž sedm států). Superúterý bylo v minulých letech klíčové i pro další z později nominovaných kandidátů. Zisky v tento den zaznamenali například demokraté Walter Mondale (1984), Bill Clinton (1992) či Al Gore (2000) nebo republikáni Bob Dole (1996) a George W. Bush (2000).

Co se týče letošního superúterý u republikánů, tam je to jasná volba. Jak bývá pravidlem, s přehledem vítězí současný prezident Donald Trump, který má v nominačním procesu strany neotřesitelnou pozici.

Mezi kandidáty demokratické strany se superúterý vedle 77letého Bidena a ještě o rok starších Sanderse a Bloomberga zúčastní také 70letá Elizabeth Warrenová, 59letá Amy Klobucharová a Tulsi Gabbardová. Té je teprve 38 let.