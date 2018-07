Tajná nahrávka má dokazovat, že Trump chtěl "uplatit" modelku

Někdejší osobní právník současného amerického prezidenta Donalda Trumpa si krátce před volbami v roce 2016 tajně nahrál rozhovor s Trumpem, ve kterém diskutují o možnosti vyplatit někdejší modelku z Playboye Karen McDougalovou. Ta tvrdí, že s realitním magnátem prožila románek v době, kdy jeho žena Melania porodila jejich syna Barrona. V pátek o tom informoval deník The New York Times (NYT) s tím, že zvukový záznam získal při razii u Cohena Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Trumpův nynější osobní právní Rudolph Giuliani v telefonickém rozhovoru s NYT potvrdil, že na zmíněném záznamu se Trump s Cohenem o penězích skutečně baví, nakonec ale k žádné platbě nedošlo. Giuliani také řekl, že záznam dokazuje, že prezident neudělal nic špatného.

"Nic z té konverzace nenaznačuje, že by o tom předem věděl," řekl Giuliani s tím, že prezident dal Cohenovi pokyn, aby v případě finanční transakce vypsal šek místo předání hotovosti, aby byl převod zdokumentován.

McDougalová uzavřela před prezidentskými volbami v roce 2016 dohodu s bulvárním deníkem National Enquirer, jemuž za 150 000 dolarů (3,3 milionu korun) slíbila exkluzivitu na svůj příběh s Trumpem. Článek ale nikdy nevyšel a bývalá modelka tvrdí, že šlo jen o snahu umlčet ji, aby detaily vztahu nikde nezveřejnila. Nyní McDougalová požádala soud, aby smlouvu o exkluzivitě, kterou uzavřela s vydavatelstvím American Media, které bulvární list National Enquirer vlastní, zrušil.

Mluvčí Trumpa tvrdí, že modelčino tvrzení je výmysl

Vydavatelství, jehož šéfem je Trumpův přítel David Pecker, uvádí, že příběh McDougalové nezveřejnilo, protože její tvrzení považuje za nevěrohodné. Mluvčí Trumpovy prezidentské kampaně Hope Hicksová před volbami, kdy informace o aféře unikly na veřejnost, prohlásila, že je to výmysl.

McDougalová není jediná, kdo tvrdí, že měla s ženatým Trumpem poměr. Stejné obvinění vznesla i pornoherečka Stephanie Cliffordová známá pod jménem Stormy Daniels. Ta tvrdí, že jí Cohen v říjnu 2016 zaplatil 130 000 dolarů, aby veřejně nemluvila o sexuálním styku s Trumpem. Prezident odmítá, že by s Cliffordovou spal.

President Trump's former attorney, Michael Cohen, secretly made a recording of his conversation between himself and the future President discussing payments to former Playboy Playmate Karen McDougal, who has alleged an affair with Trump, NYT reports https://t.co/p6xQRvA9Ua pic.twitter.com/3xvb7GETHr