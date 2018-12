Text USA bez odezvy. Rezoluce odsuzující Hamás nemá podporu

Rezoluci OSN odsuzující radikální palestinské hnutí Hamás za raketové útoky na Izrael se ve čtvrtek ve Valném shromáždění OSN nedostalo potřebné podpory. Pro text navržený Spojenými státy hlasovalo 87 zemí, 57 jich bylo proti a 33 států se hlasování zdrželo, informovala agentura DPA. Předtím grémium těsnou většinou rozhodlo, že pro schválení rezoluce bude vyžadována dvoutřetinová většina.

Kdyby rezoluce byla schválena, bylo by to první přímé odsouzení hnutí Hamás 193členným Valným shromážděním. V návrhu rezoluce byl Hamás viněn z podněcování násilí, čímž údajně ohrožoval civilisty. Text hnutí vyzývá k zastavení provokací a násilí.

Americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová rezoluci prezentovala jako zásadní krok k míru na Blízkém východě a vyzvala všechny členské státy OSN, aby pro něj hlasovaly. Rezoluce Valného shromáždění přitom nejsou právně závazné.

Izrael, Evropská unie a Spojené státy považují Hamás za teroristickou organizaci. Hnutí v roce 2007 převzalo moc v Pásmu Gazy. Neschválení rezoluce ve Valném shromáždění označilo za políček administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa.

US resolution in #UN against #Hamas was not adopted because it failed to reach the two third majority. 87 in fav. 57 against, abstention 33. #Israel #Palestine pic.twitter.com/CDaNP2Xmjw