The Killers mají klip k protitrumpovské písni

Americká rocková skupina The Killers zveřejnila nový klip ke své písni Land of The Free (Země svobodných), která je protestem proti plánu prezidenta Donalda Trumpa postavit zeď na hranici s Mexikem. Video, které ukazuje drobné výseky ze života migrantů mířících do Spojených států, režíroval slavný filmař Spike Lee.

Členové kapely dali režisérovi při tvorbě klipu naprostou volnost a své nové video vnímají jako "hluboce procítěný nářek inspirovaný současnými událostmi a nedávnými tragédiemi ve Spojených státech", citovala hudebníky agentura Reuters.

V textu písně se zpívá mimo jiné o "zdi tak vysoké, aby přes ni špinavýma rukama nedosáhli na naše sny" a Spike Lee v klipu zdůraznil právě téma migrace. Sleduje v něm například život v improvizovaných táborech nebo konfrontuje záběry migrantů a pořádkových sil.

Jedenašedesátiletý režisér, herec, dokumentarista, scenárista a producent Lee bývá označován za nejlepšího kronikáře afroamerického života v Americe i provokujícího kritika poměrů. Během své kariéry získal desítky filmových cen i nominací, jeho nejnovější snímek BlacKkKlansman získal loni cenu na festivalu v Cannes, byl nominován na Zlatý glóbus a bude se ucházet i o cenu Bafta. Lee je rovněž oceňovaným tvůrcem hudebních klipů - je například autorem videa k písni Michaela Jacksona This Is It nebo k hitu Cose Della Vita Erose Ramazzottiho.

Pro Trumpa je zastavení ilegální migrace z Mexika klíčovým tématem a již od své předvolební kampaně v roce 2016 slibuje, že na hranici dlouhé 3200 kilometrů nechá postavit bariéru. Kvůli jeho neshodám s demokraty o financování tohoto projektu je už více než tři týdny pozastaven provoz části amerických vládních úřadů, což je nejdelší podobný výpadek v historii USA.