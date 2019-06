Trudeau: Do roku 2021 zakážeme plasty na jedno použití

Nejpozději do roku 2021 zakáže Kanada používání jednorázových plastů. V pondělí to oznámil premiér země Justin Trudeau. Chce se tak inspirovat Evropským parlamentem, který tento zákaz odhlasoval v březnu a rovněž má začít platit od roku 2021. Zprávu přinesl server The Guardian.

V Evropském parlamentu se bude zákaz vztahovat například na prodej plastového nádobí, brček či tyčinek do uší. Trudeau uvedl, že v Kanadě se o konkrétních výrobcích teprve rozhodne na základě vědecké zprávy.

Premiér má ale jasno v tom, kdy začne zákaz platit. "Už v roce 2021 Kanada zakáže škodlivé plasty na jedno použití. Je to velký krok, ale víme, že to můžeme dokázat," potvrdil. Zákaz jednorázových plastů oznámil pět měsíců před volbami, ve kterých budou právě témata jako klimatické změny a znečištění oceánů klíčovými body programu.

"Upřímně, jako pro tátu je pro mne těžké vysvětlit svým dětem, proč jsou na pobřeží mrtvé velryby a jejich žaludky jsou plné plastových sáčků. Jako rodiče jsme v situaci, kdy vezmeme své děti na pláž a musíme hledat oblasti, kde v písku nejsou plastová brčka, polystyren nebo láhve. Je to problém, se kterým musíme něco udělat," dodal Trudeau.

V Kanadě se recykluje méně než deset procent plastů. Podle vlády se každoročně zraní nebo uhyne kolem jednoho milionu ptáků a na sto tisíc mořských savců v důsledku toho, že pozřou plasty nebo se do nich zamotají.

Evropská unie plánuje, že do roku 2025 se bude recyklovat 90 procent plastových láhví. Slibuje si, že množství nejčastějších plastových odpadů, které se v oceánech objevují, by se mohlo snížit na polovinu. Plánované změny by měly evropskou ekonomiku vyjít na 259 až 695 milionů eur ročně. V případě Kanady zatím finanční náklady nebyly vyčísleny, informuje The Guardian.